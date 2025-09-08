فيديوهات خادشة .. تفاصيل القبض على البلوجر بسكوتة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو وصور بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة مركز شرطة أطسا بالفيوم – "لها معلومات جنائية") ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) .

وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.