تأجيل محاكمة 29 متهما في قضية خلية العملة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة 29 متهما، في القضية المعروفة باسم "خلية العملة"، لجلسة 17 نوفمبر.

وجهت للمتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 1992 وحتى 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخرى، انضموا إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إذ انضموا إلى الجماعة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من رقم 20 وحتى 29 شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. كما أن المتهمين الثاني والثالث والتاسع، ومن رقم 20 وحتى 25، إضافة إلى المتهم 29، ارتكبوا عملاً إرهابياً، إذ ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية، بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر، والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، ما أسفر عن حجب دخول العملات الأجنبية وخفض موارد البلاد منها.

كما وُجه إلى المتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، حيث قاموا بجمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة محل الاتهام بأموال ومستندات، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب الجرائم.