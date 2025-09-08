قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 709 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا بتولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين أشرفوا على إعادة هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية، وكذلك مجموعات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، إلى جانب منشآت عامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.

واتهمت النيابة المتهمين كذلك بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحيازة وتوفير ونقل أموال ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة وأعضائها، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، مع علمهم بذلك، على النحو الوارد في التحقيقات.