الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
أحمد مهدي

قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 709 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا بتولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين أشرفوا على إعادة هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية، وكذلك مجموعات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، إلى جانب منشآت عامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.

واتهمت النيابة المتهمين كذلك بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحيازة وتوفير ونقل أموال ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة وأعضائها، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، مع علمهم بذلك، على النحو الوارد في التحقيقات.

مجمع محاكم بدر نشر أخبار كاذبة تمويل صفحات إرهابية

