نائب وزير الخارجية التركي من معبر رفح: إسرائيل مذنبة في حق الإنسانية
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
حوادث

مصدر: محامي حلوان تم نقله لـ مستشفى 15 مايو على قيد الحياة وتوفى بعد وصوله

أحمد مهدي

أفادت مصادر أمنية بتفاصيل جديدة عن جريمة مقتل محامي حلوان بعد سقوطه من شرفة منزله من الطابق الرابع بأحد الشوارع المتفرعة من شارع رايل في حلوان.

حيث قالت المصادر أن محامي حلوان يعيش وحيدا داخل شقته في حلوان وكان متواجدا بداخلها منذ المساء وبعد صلاة الفجر سقط فجأة من الطابق الرابع إلى الشارع مصابا وجرى نقله إلى مستشفى 15 مايو إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

و تكثف أجهزة المباحث من جهودها وتستمع لأقوال المتهمين الأربعة المضبوطين للوقوف على لغز السقوط بين إلقاء المتهمين المجني عليه من الطابق الرابع أو قيامه بمحاولة الهروب منهم أثناء التعدي عليه بالضرب داخل الشقة.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بإشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة القبض على 4 متهمين متورطين في مقتل المحامي الشاب عبد الرحمن و داخل شقته في حلوان فجر اليوم الإثنين.

شكلت أجهزة أمن القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فريق بحث للتوصل إلى ملابسات وأسباب وهوية الجناة، وذلك فور تلقى بلاغ العثور على جثة المحامي الشاب داخل شقته بالقرب من قسم حلوان.

ومن جانبه ترأس المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان فريق بحث ضم الرائد محمود صلاح والرائد أحمد الدالي معاونا المباحث انتقل إلى مسرح الجريمة لفحصها وملابساتها وفحص مسرح الجريمة والكشف عن اسباب وقوعها.

حيث فحصت أجهزة المباحث في القاهرة كاميرات المراقبة بمحيط العقار مسرح الجريمة واستمعت لأقوال الجيران وكذا شهود العيان وأصحاب المحلات التجارية، كما تم فحص دائرة علاقات المحامي الشاب المجني عليه والخلافات السابقة له.

ووسعت أجهزة المباحث في حلوان دائرة الاشتباه حيث أشارت المعاينة الأولية للشقة أن الواقعة في إطار سرقة محتوياتها وأن منفذي الجريمة أكثر من شخص وليس متهما واحدا، فيما يتم فحص الشقة ومحتوياتها بعد العثور على بعثرة بداخلها.

ورغم أن أصابع الاتهام الأولية تشير إلى أن الواقعة بغرض السرقة إلا أن فرق المباحث ما زالت تفحص البلاغ وملابساته ودائرة العلاقات والمشاهدات الأخيرة للمحامي المجني عليه وكذا هاتفه المحمول لكشف ملابسات الجريمة وأسباب مقتله.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثة محامي شاب يدعى عبدالرحمن و في العقد الرابع من العمر بعها آثار سحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

بالانتقال والفحص كشفت تحريات المباحث في حلوان والمعاينة الأولية وجود بعثرة في محتويات الشقة مع سلامة الأبواب والنوافذ ووجود جثة المحامي داخل الشقة يرتدي كامل ملابسه ويوجد به إصابات ظاهرية سحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة والتي أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة.

