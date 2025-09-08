حافظ القرآن.. أسرة محامي حلوان لـ صدى البلد: دخل المحاماة من 3 سنوات رغما عنه

كشفت أسرة محامي حلوان تفاصيل جديدة عن جريمة مقتله بعد سقوطه من الطابق الرابع بشقته قرب شارع رايل في حلوان.

وقالت الأسرة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن محامي حلوان عبد الرحمن و بالغ من العمر 31 عاما دخل إلى مهنة المحاماة قبل 3 سنوات فقط رغما عنه، حيث كان يرفض العمل كمحامي في البداية إلا أن الظروف اضطرته للعمل بالمكاتب المختلفة.

وتابعت الأسرة، أن المحامي الشاب عبدالرحمن يعيش داخل الشقة مسرح الجريمة بمفرده ولا يتعاطي أي نوع من أنواع المخدر كما أنه مشهود له بحفظ القرآن الكريم وبالخلق الدامس في منطقته، وأن الدوافع وراء الجريمة ما زالت مجهولة كونه ليس لديه خلافات مع أحد.

و تكثف أجهزة المباحث من جهودها وتستمع لأقوال المتهمين الأربعة المضبوطين للوقوف على لغز السقوط بين إلقاء المتهمين المجني عليه من الطابق الرابع أو قيامه بمحاولة الهروب منهم أثناء التعدي عليه بالضرب داخل الشقة.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بإشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة القبض على 4 متهمين متورطين في مقتل المحامي الشاب عبد الرحمن و داخل شقته في حلوان فجر اليوم الإثنين.

شكلت أجهزة أمن القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فريق بحث للتوصل إلى ملابسات وأسباب وهوية الجناة، وذلك فور تلقى بلاغ العثور على جثة المحامي الشاب داخل شقته بالقرب من قسم حلوان.

ومن جانبه ترأس المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان فريق بحث ضم الرائد محمود صلاح والرائد أحمد الدالي معاونا المباحث انتقل إلى مسرح الجريمة لفحصها وملابساتها وفحص مسرح الجريمة والكشف عن اسباب وقوعها.

حيث فحصت أجهزة المباحث في القاهرة كاميرات المراقبة بمحيط العقار مسرح الجريمة واستمعت لأقوال الجيران وكذا شهود العيان وأصحاب المحلات التجارية، كما تم فحص دائرة علاقات المحامي الشاب المجني عليه والخلافات السابقة له.

ووسعت أجهزة المباحث في حلوان دائرة الاشتباه حيث أشارت المعاينة الأولية للشقة أن الواقعة في إطار سرقة محتوياتها وأن منفذي الجريمة أكثر من شخص وليس متهما واحدا، فيما يتم فحص الشقة ومحتوياتها بعد العثور على بعثرة بداخلها.

ورغم أن أصابع الاتهام الأولية تشير إلى أن الواقعة بغرض السرقة إلا أن فرق المباحث ما زالت تفحص البلاغ وملابساته ودائرة العلاقات والمشاهدات الأخيرة للمحامي المجني عليه وكذا هاتفه المحمول لكشف ملابسات الجريمة وأسباب مقتله.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثة محامي شاب يدعى عبدالرحمن و في العقد الرابع من العمر بعها آثار سحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

بالانتقال والفحص كشفت تحريات المباحث في حلوان والمعاينة الأولية وجود بعثرة في محتويات الشقة مع سلامة الأبواب والنوافذ ووجود جثة المحامي داخل الشقة يرتدي كامل ملابسه ويوجد به إصابات ظاهرية سحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة والتي أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة.