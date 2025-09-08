المتعة الحرام.. القبض على 3 أجانبيات يمارسن الرذيلة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" لإدارتها نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها (سيدتين "يحملن جنسية إحدى الدول" ، أحد الأشخاص) .. وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.