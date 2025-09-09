السودان ..هجوم عنيف بمسيرات انتحارية تابعة للدعم السريع على الخرطوم



أفادت وسائل إعلام بأن مسيرات انتحارية تابعة لميليشيا الدعم السريع استهدفت منذ قليل مواقع متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم .

كما استهدفت مسيرات ميليشيا “ الدعم السريع” مواقع بأم درمان والخرطوم بحري وجنوب مدينة الخرطوم .

كانت الحكومة السودانية اتهمت ميليشيا الدعم السريع بشن هجوم وصفته بـ"الدموي" على منشآت نفطية مهمة لتصدير النفط الخام من جنوب السودان المتاخمة، في أحدث تصعيد تشهده الحرب الدائرة منذ عامين.

وقالت وزارة الخارجية السوداني في بيان إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع حول حقول هجليج النفطية، "أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العمال المدنيين".

ولم تقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل بشأن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار.

وأضافت الخارجية أن "الحكومة السودانية قد تضطر إلى تعليق العمليات في الحقل، لأسباب أمنية، وإجلاء الموظفين لحماية أرواحهم.