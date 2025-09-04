قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ادفع ليه دا كله| مشاجرة بين قهوجي وعامل بالزاوية تختم بنهاية صادمة
مصر والكويت تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية
وزير الرياضة: لا أحد يستطيع تحمل هبوط الأهلي أو الزمالك والدولة تتدخل لحماية الأندية
مصر وفلسطين تبحثان وقف العدوان الإسرائيلي والتنسيق الدولي لدعم الدولة الفلسطينية
طارق شكري: استضافة مصر لاجتماع العشرين تأكيد على الثقة الدولية في الاقتصاد ومكانتها العالمية
مصر تقترب من المونديال الرابع وسط إشادة عالمية قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أبو الغيط: وقف الحرب في السودان ضرورة ملحة.. ولبنان أمام مفترق طرق تاريخي
وفاة إحدى مصابات التسمم الجماعي بـ المنيا بسبب وجبة مطعم
تعرف على آلية دفع الأجور في قانون العمل الجديد.. حماية للعامل عند انتهاء الخدمة
مي كساب تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم آخر راجل في العالم (فيديو)
القصة الكاملة لسقوط سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الرذيلة في مصر الجديدة
ماجدة خير الله تنتقد تشابه فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع "امرأة زوجي"
أبو الغيط: وقف الحرب في السودان ضرورة ملحة.. ولبنان أمام مفترق طرق تاريخي

علي صالح

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحرب المستمرة في السودان ما زالت تفرض معاناة إنسانية عميقة، مشددًا على أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لوقف نزيف الدم وتهيئة الطريق نحو حل سياسي شامل.

وخلال كلمته في افتتاح الدورة العادية الـ164 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، أعرب أبو الغيط عن ترحيبه بتشكيل حكومة مدنية في السودان برئاسة كامل إدريس، معتبرًا أن هذه الخطوة يمكن أن تمثل بداية لإنهاء الأزمة إذا ما توافرت الإرادة الوطنية الجامعة.

كما تناول الأمين العام تطورات الوضع في لبنان، قائلاً إن البلاد تقف أمام مفترق طرق تاريخي يتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا لتفادي مزيد من الأزمات، مجددًا رفض الجامعة العربية للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.

أوضح أبو الغيط أن الأزمة السودانية لم تعد قضية داخلية فحسب، بل تهدد الأمن الإقليمي والعربي في حال استمرارها، داعيًا جميع الأطراف السودانية إلى تقديم تنازلات جادة لصالح وحدة البلاد واستقرارها.

وأكد أن الجامعة العربية ماضية في تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تعاونًا أوثق بين الدول الأعضاء.

كما شدد على أن الالتزام بالمواثيق الدولية واحترام سيادة الدول يشكلان حجر الزاوية في استقرار المنطقة، مؤكدًا أن أي تجاوزات أو انتهاكات في هذا السياق لن تُسهم إلا في تأجيج الأزمات.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية وقف إطلاق النار أبو الغيط السودان كامل إدريس لبنان الأزمة السودانية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

حزب "مصر المستقبل"،

"مصر المستقبل" يعقد اجتماعًا لاستعراض استعداداته للانتخابات البرلمانية

المهندس محمد عبد الحميد

"المؤتمر": السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية محطة فارقة في مسار بناء الدولة

قانون العمل

حظر تحصيل أي مبالغ من العمال.. قانون العمل الجديد ينظم سوق التشغيل

بالصور

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

احذر طهي المكرونة بهذه الطريقة .. ترفع سكر الدم وتسبب امراض القلب

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المتهم

القبض على سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

