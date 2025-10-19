هشام جمال: لغيت خطوبتى على ليلى أحمد زاهر بسبب حادثة وفاة المنتجين الفنيين

كشف النجم هشام جمال، عن أنه سبق وأجَّل خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر؛ بسبب وفاة عدد من المنتجين الفنيين، قائلا: «خطوبتنا كانت في الصيف الماضي وعزمنا الناس، وقبل الخطوبة بحوالي يومين؛ توفي المنتج تامر فتحي، والمنتجون الفنيون حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، فطلبت ليلى مِنِّي أكلِّم الناس وألغي الحفل؛ تقديرا للموقف والظرف كزملاء وأصدقاء».

وأكد هشام جمال، خلال حلوله ضيفًا بصحبة زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول حوار تليفزيوني يجمعهما بعد زواجهما، في حلقة خاصة من برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة DMC: «أنا قدَّرت موقف ليلى، واتكلمت بعدها مع والدتها وطلبت منها إلغاء الخطوبة والزواج علطول، والأسرة وافقت».

وأوضح هشام جمال: «بعد إلغاء الخطوبة قررنا الزواج مباشرة دون خطوبة، وده كان أحسن قرار إننا عجلنا بكتب الكتاب، وكنت مبسوط والحمد لله».

من جهتها، أكدت ليلى أحمد زاهر: «مكنش ينفع نفرح في يوم الخطوبة ده بسبب وفاة الناس العُزاز دول، وكنت في كتب الكتاب تايهة ومش مصدقة نفسي».