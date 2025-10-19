شاهد .. إلهام شاهين ويسرا في عرض فيلم "إسكندرية كمان وكمان" بمهرجان الجونة

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورا لها مع نجوم الفن خلال عرض فيلم "إسكندرية كمان وكمان" للمخرج يوسف شاهين، ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.



نشرت النجمة إلهام شاهين صورة تجمعها بالنجمة يسرا عبر حسابها علي انستجرام ، والنجم حسين فهمي، والفنانة يسرا اللوزي، خلال عرض فيلم "اسكندرية كمان وكمان".



في اليوم الرابع من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، عقدت جلسة حوارية بعنوان "رحلة مع الأستاذ: من عدسته إلى عوالمهم الخاصة – مئوية يوسف شاهين"، أدارها أحمد شوقي، وشارك فيها المخرج فريد بوغدير، والمخرج داوود أولاد السيد، والمنتج جابي خوري، والفنانة يسرا، بحضور لبلبة وحسين فهمي وخالد يوسف ومفيدة فوزي ويسرا اللوزي والمنتج محمد العدل وانتشال التميمي وبوسي شلبي ومحمود حميدة وخالد سليم وعمرو جمال وإنجي علي وإلهام شاهين وهالة صدقي وسارة عبد الرحمن وداليا شوقي النقاد طارق الشناوي، محمد طارق، محمد نبيل ومجموعة كبيرة من الفنانين وصناع السينما.