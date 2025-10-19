قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد 23 فلسطينيا برصاص وقصف الاحتلال مناطق متفرقة من غزة
الكشف عن شاحنة رام Dakota Warlock.. لمحبي الـ بيك أب الأمريكية
اللي خان هيخون تاني| أحمد موسى: اللي شتم الجيش في 2011 مش هصدقه ولو طاف الكعبة
صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1 % في 2025
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تفاصيل تكريم كيت بلانشيت في مهرجان الجونة السينمائي

محمد نبيل

تسلمت النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزة الأوسكار وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تكريم خاص في مدينة الجونة الساحلية، خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث شكّلت زيارتها لحظة مؤثرة جمعت بين الفن والعمل الإنساني.

وخلال 48 ساعة حافلة بالأنشطة، شاركت بلانشيت في عدد من الفعاليات البارزة، بدأت بحضورها السجادة الحمراء للعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم المخرج جيم جارموش الحائز على الأسد الذهبي، بعنوان "الأب الأم الأخت الأخ" (Father Mother Sister Brother)، والذي يشارك في بطولته إلى جانبها كل من آدم درايفر وفيكي كريبس.

تلا العرض تجمع خاص أقيم في منطقة نورث باي الهادئة بالجونة، جمع بين قادة من مجالات الفن والتنمية والعمل الإنساني، من بينهم المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، والمهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، وعمرو منسي المدير التنفيذي والشريك المؤسس، وماريان خوري المديرة الفنية للمهرجان، ومحمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، والنجمة يسرا عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان، وليلى حسني مديرة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إلى جانب نخبة من الضيوف والشركاء.

تكريم كيت بلانشيت

وفي إطار الاحتفاء بدعوتها الإنسانية، تم تكريم كيت بلانشيت بمنحها جائزة “بطلة الإنسانية” خلال فعالية "أنسجة الأمل (Weaves of Hope)" المخصصة لتكريم صمود اللاجئين. قدّم الجائزة المهندس سميح ساويرس، وأدار الحفل الفنان أحمد مالك والبطلة الأولمبية يسرا مارديني، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية.
وقالت بلانشيت في كلمتها:
“غالبًا ما يُعرَّف اللاجئون بما فقدوه، لا بما يملكونه. لكنني في كل مكان زرته مع المفوضية التقيت بأشخاص استثنائيين يسعون لإعادة البناء والانتماء. هذه الجائزة تذكير بمدى ما يجب أن نفعله بعد — فهذا ليس وقت اللامبالاة.”

كيت بلانشيت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي Father Mother Sister Brother

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

الاهلي

إسلام صادق يثير الجدل بشأن مدرب القلعة الحمراء الجديد توروب

أحمد موسى

أحمد موسى: تصعيد غزة يؤكد أن هناك من لا يريد السلام ومصر تبذل جهودًا حقيقية لحقن الدماء

غزة

مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال نفّذ أكثر من 20 غارة على جنوب غزة

أحمد موسى

أحمد موسى: سرقة متحف اللوفر جريمة تهز العالم.. ووزيرة الثقافة الفرنسية: المتاحف أصبحت هدفًا لعصابات غسل الأموال

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

