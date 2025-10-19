تفاصيل تكريم كيت بلانشيت في مهرجان الجونة السينمائي

تسلمت النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزة الأوسكار وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تكريم خاص في مدينة الجونة الساحلية، خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث شكّلت زيارتها لحظة مؤثرة جمعت بين الفن والعمل الإنساني.

وخلال 48 ساعة حافلة بالأنشطة، شاركت بلانشيت في عدد من الفعاليات البارزة، بدأت بحضورها السجادة الحمراء للعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم المخرج جيم جارموش الحائز على الأسد الذهبي، بعنوان "الأب الأم الأخت الأخ" (Father Mother Sister Brother)، والذي يشارك في بطولته إلى جانبها كل من آدم درايفر وفيكي كريبس.

تلا العرض تجمع خاص أقيم في منطقة نورث باي الهادئة بالجونة، جمع بين قادة من مجالات الفن والتنمية والعمل الإنساني، من بينهم المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، والمهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، وعمرو منسي المدير التنفيذي والشريك المؤسس، وماريان خوري المديرة الفنية للمهرجان، ومحمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، والنجمة يسرا عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان، وليلى حسني مديرة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إلى جانب نخبة من الضيوف والشركاء.

تكريم كيت بلانشيت

وفي إطار الاحتفاء بدعوتها الإنسانية، تم تكريم كيت بلانشيت بمنحها جائزة “بطلة الإنسانية” خلال فعالية "أنسجة الأمل (Weaves of Hope)" المخصصة لتكريم صمود اللاجئين. قدّم الجائزة المهندس سميح ساويرس، وأدار الحفل الفنان أحمد مالك والبطلة الأولمبية يسرا مارديني، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية.

وقالت بلانشيت في كلمتها:

“غالبًا ما يُعرَّف اللاجئون بما فقدوه، لا بما يملكونه. لكنني في كل مكان زرته مع المفوضية التقيت بأشخاص استثنائيين يسعون لإعادة البناء والانتماء. هذه الجائزة تذكير بمدى ما يجب أن نفعله بعد — فهذا ليس وقت اللامبالاة.”