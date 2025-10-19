شبانة: بيراميدز سيتوج بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا

قال الإعلامي محمد شبانة، إن بيراميدز سيتوج بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا، في استفتاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”؛ بعد التتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

وأضاف شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "بيراميدز سيتوج بجائزة أفضل ناد في إفريقيا من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الاستفتاء الذي سيجري خلال الفترة القادمة".

وأوضح: "حتى لا يتعرض أحد للصدمة؛ بيراميدز سيتوج بالجائزة بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، بجانب كأس الثلاث قارات، وهو الأفضل في إفريقيا لموسم 2024-2025".

وأشار إلى أن فاستون مايلي الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، بعد قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال إفريقيا والسوبر.

وشدد على أن بيراميدز ضَمِنَ المشاركة في كأس العالم للأندية 2029، وحقق مكاسب مالية في الفترة المالية وصلت لـ 300 مليون جنيه.

وأكد أن بيراميدز يستحق الإشادة والتحية بعد النتائج والبطولات التي توج بها في الفترة الماضية.