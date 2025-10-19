٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

أشعلت منصة يانغو بلاي مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب أول خمس دقائق من المسلسل المنتظر «ورد وشوكولاتة»، في فيديو بعنوان:

“تسريب حصري | أول 5 دقايق من مسلسل ورد وشوكولاتة قبل العرض | أحداث حقيقية | بطولة زينة ومحمد فراج”.

وحظي الفيديو منذ لحظاته الأولى بتفاعل واسع ومشاهدات كبيرة، حيث تصدّر قوائم المشاهدة والتداول على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وسط حماس الجمهور وترقّبهم لانطلاق المسلسل رسميًا.

وتدور أحداث «ورد وشوكولاتة» حول مروة، إعلامية معروفة بأسلوبها الجريء في مناقشة القضايا الاجتماعية الصادمة عبر برنامجها التلفزيوني، إلى أن تلتقي بمحامٍ يُدعى صلاح، لتبدأ بينهما علاقة غامضة تتحول سريعًا إلى صراع يحمل أبعادًا نفسية وإنسانية عميقة.

أبطال مسلسل ورد وشيكولاتة

المسلسل من بطولة محمد فراج، زينة، مريم الخشت، صفاء الطوخي، مها نصار، وعمرو مهدي، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل.

ويُعرض «ورد وشوكولاتة» في 10 حلقات فقط، على أن يبدأ عرضه رسميًا على منصة يانغو بلاي ابتداءً من 30 أكتوبر