الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (4 أشخاص) بالتعدى على آخر بالطريق العام ودفعه بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ.

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات والقوه في ترعة بكفر الشيخ

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه ( مندوب مبيعات – مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ ) وبسؤاله أقر بأنه حال قيادته سيارته بمكان الواقعة قام

( 4 أشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو" - مقيمين بذات الناحية ) بالتعدى عليه ودفعه بإحدى الترع لوجود خلافات سابقة بينه وبين أحدهم لإمتناعه عن توصيله بالسيارة قيادته.

تم ضبط المذكورين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.