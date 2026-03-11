أردوغان: أنقرة تتعامل مع التطورات الإقليمية بحذر شديد

قال مهران عيسى، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من إسطنبول، إن الموقف الرسمي التركي لا يزال يتسم بالحذر الدبلوماسي والدعوة إلى العودة لطاولة الحوار، رغم تصاعد التوترات في المنطقة.

وأوضح عيسى خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، أكد في خطاب ألقاه أمام الكتلة البرلمانية لحزب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، أن أنقرة تتعامل مع التطورات الإقليمية بحذر شديد نظرًا لحساسية الوضع الراهن، مشددًا على ضرورة حماية تركيا من تداعيات الصراع الدائر في محيطها.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده تنتقد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تُطلق باتجاه دول الجوار، في إشارة إلى إيران، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات غير صائبة، وداعيًا طهران إلى تجنب استعداء دول المنطقة، وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة عودة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار لحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

وأضاف المراسل أن أنقرة كانت قد عرضت منذ وقت مبكر لعب دور الوسيط للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، إلا أن تلك الجهود لم تثمر عن نتائج ملموسة، ومع ذلك، تؤكد تركيا أنها لا تزال مستمرة في مساعي الوساطة رغم تصاعد التوترات في المنطقة.

