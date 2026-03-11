حسام موافي يكشف أسباب الإسهال ويحذر من الوجبات خارج المنزل

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإسهال المستمر لمدة أيام من الأشياء الخطيرة، خاصة إذا كان الشخص من مرضى السكر، وأن هذا يكون عرض لأمر ثاني.

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن الإسهال قد يكون بسبب ميكروب في المعدة، وقد يحدث ذلك نتيجة تناول أطعمة فاسدة أو غير نظيفة، أو تناول أطعمة متغيرة التركيب.

ولفت إلى أن الشخص عندما يسافر من بلد إلى بلد قد يظل لعدة أيام يعاني من الإسهال، وأن هذا قد يكون أمرًا طبيعيًا، لكن لمدة أيام قليلة.

وأشار إلى أن تغيّر حركة الأمعاء قد يكون سببًا في الإسهال، وأن مرض السكر قد يكون من أسبابه، كما أن للكبد دورًا أيضًا؛ ففي حالة عدم اكتمال وظائفه قد يحدث إسهال.

وحذّر الجميع من تناول الوجبات خارج البيت، لأن بعض الأشخاص الذين يقومون بإعداد الطعام قد تكون لديهم بعض المشكلات الصحية.