هل أحمد العوضي مغرور؟.. الشحات مبروك يرد

رد الكابتن الشحات مبروك، بطل كمال الأجسام، والذي قام بدور الكابتن سعيد بمسلسل علي كلاي، على سؤال “هل الفنان أحمد العوضي مغرور كما يعتقد البعض، وأنه نمبر 1”.

وقال الشحات مبروك، إن أحمد العوضي، شخص طبيعي وليس مغروا كما يعتقد البعض، وأنه يتعامل مع الجميع بطبيعته، وله مواقف كثيرة مميزة مع الجميع، وأنه شجعه قبل البدء بتصوير مسلسل علي كلاي، بالعمل معه.

كما كشف بطل كمال الأجسام المصري الشحات مبروك كواليس مؤثرة عن دعم زوجته الراحلة له في تجربة التمثيل، مؤكدًا أنها كانت دائمًا تتمنى أن تراه ممثلًا ناجحًا، خاصة أنه يحب السينما بشغف كبير.

وقال الشحات مبروك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «احنا لبعض» إن زوجته كانت تحلم منذ سنوات أن يراه الجمهور ممثلًا محبوبًا، وهو ما تحقق مؤخرًا بعد مشاركته في مسلسل علي كلاي.

وأوضح أن زوجته كانت تقول له دائمًا: «يا شحات أنا نفسي أشوفك كممثل والناس تحبك كممثل، لأنك بتحب السينما يمكن أكتر شوية من الرياضة»، مشيرًا إلى أن كلماتها كانت تمثل دعمًا كبيرًا له في خوض هذه التجربة.

وأضاف الشحات مبروك أن قلبه كان سعيدًا للغاية عندما وصلت تعليقات الجمهور الإيجابية إلى زوجته، خاصة أنها كانت في ذلك الوقت داخل الرعاية المركزة قبل وفاتها.