مسلسل على كلاى .. درة تنجح في التخلص من زوجة أحمد العوضى

شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل علي كلاي تصعيدًا دراميًا خطيرًا بعدما نجحت ميادة (درة) ، في إقناع أحد أهم وأقوى حلفائها بالتخلص من روح زوجة على (أحمد العوضي) يعرض المسلسل على قنوات DMC بالتوازى مع عرضه على منصة Watch It ضمن قائمة الأعلى مشاهدة.

جاء ذلك مقابل وعد قطعته ميادة على نفسها، بأن تطلب الطلاق من زوجها وتتزوج من هذا الحليف، في صفقة تعكس مدى التصعيد الذي وصلت إليه في صراعها مع على.

وبالفعل، تتطور الأحداث بشكل مأساوي عندما تتعرض سيارة الأجرة التي كانت تستقلها روح (يارا السكرى)، لحادث تصادم، ما يؤدي إلى وفاتها.

ظهرت ميادة في مشهد لافت داخل المقابر، حين ذهبت لمواساة على بعد وفاة زوجته. لكن المواساة لم تكن تقليدية؛ إذ حملت كلماتها قدرًا واضحًا من الشماتة والتشفي، وكأنها جاءت لتذكّره بما فعله بها في الماضي.

هذا التطور يقلب موازين الأحداث بالكامل، ويدخل الصراع في مرحلة أكثر قتامة وخطورة، بعدما تحولت المواجهة من صراع نفوذ وانتقام إلى جريمة تحمل عواقب غير متوقعة.

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.