إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ردد أفضل 200 دعاء تقضى حوائجك وتدرك بها ليلة القدر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل على كلاى .. درة تنجح في التخلص من زوجة أحمد العوضى

النجمة درة
النجمة درة
أوركيد سامي

شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل علي كلاي تصعيدًا دراميًا خطيرًا بعدما نجحت ميادة (درة) ، في إقناع أحد أهم وأقوى حلفائها بالتخلص من روح زوجة على (أحمد العوضي) يعرض  المسلسل على قنوات DMC بالتوازى مع عرضه على منصة Watch It ضمن قائمة الأعلى مشاهدة.

جاء ذلك مقابل وعد قطعته ميادة على نفسها، بأن تطلب الطلاق من زوجها وتتزوج من هذا الحليف، في صفقة تعكس مدى التصعيد الذي وصلت إليه في صراعها مع على.
وبالفعل، تتطور الأحداث بشكل مأساوي عندما تتعرض سيارة الأجرة التي كانت تستقلها روح (يارا السكرى)، لحادث تصادم، ما يؤدي إلى وفاتها.

ظهرت ميادة في مشهد لافت داخل المقابر، حين ذهبت لمواساة على بعد وفاة زوجته. لكن المواساة لم تكن تقليدية؛ إذ حملت كلماتها قدرًا واضحًا من الشماتة والتشفي، وكأنها جاءت لتذكّره بما فعله بها في الماضي.

هذا التطور يقلب موازين الأحداث بالكامل، ويدخل الصراع في مرحلة أكثر قتامة وخطورة، بعدما تحولت المواجهة من صراع نفوذ وانتقام إلى جريمة تحمل عواقب غير متوقعة.

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

الدكتور ضياء العوضي

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

البوسترات الرسمية ل "فاميلي بيزنس" للنجم محمد سعد تحت شعار ( الكبير وصل) استعدادا لطرحه بعيد الفطر المبارك

إعلان بوسترات فيلم فاميلي بيزنس لـ محمد سعد تحت شعار الكبير وصل

الفنان حسن حفني

حسن حفني لـ صدي البلد: قرأت في علم النفس وذاكرت جيدًا لتجسيد شخصيتي في مسلسل "اللون الأزرق"

شريف رمزي ويسرا

شريف رمزي يهنئ يسرا بمناسبة عيد ميلادها

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

