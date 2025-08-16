تقرير يكشف مرشح مصر لخلافة أبو الغيط في أمانة الجامعة العربية

أفادت تقارير صحفية بأن وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، يعد أبرز المرشحين لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفا للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، الذي تنتهي ولايته في يونيو 2026.

ونقلت مجلة المجلة السعودية عن مصدر دبلوماسي عربي، أن فهمي يحظى بدعم ليشغل المنصب، مستنداً إلى خبرته الدبلوماسية الواسعة، حيث تولى حقيبة الخارجية المصرية بين يونيو 2013 ويوليو 2014، وسبق له أن شغل منصب سفير مصر لدى الولايات المتحدة بين عامي 1999 و2008.

يذكر أن أحمد أبو الغيط تولى الأمانة العامة للجامعة العربية في مارس 2016، خلفا لنبيل العربي، ومن المتوقع أن يحسم اسم خلفه في الأشهر التي تسبق نهاية ولايته في منتصف عام 2026.