إزاى تحمى نفسك من البواسير .. إليك طرقا سهلة

تساعد بعض العادات اليومية في تجنب حدوث مشاكل البواسير حيث تسبب آلاما قوية وقد تتطلب تدخل جراحي.

وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك نعرض لكم طرق الوقاية من البواسير.

أطعمة تحمى من البواسير

تناوَل مزيدًا من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة، فمن شأن ذلك أن يلين البراز ويزيد حجمه، ما يساعد على تجنب الإجهاد أثناء التغوط الذي يمكنه أن يسبب الإصابة بالبواسير.

أضِف الألياف تدريجيًا إلى نظامك الغذائي لتجنب المشكلات المتعلقة بالغازات.

اشرب الكثير من السوائل

تناول من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء والسوائل الأخرى يوميًا للمساعدة على الحفاظ على ليونة البراز وقد يفيد أيضًا تجنب تناول الكحول.



تناول المكملات الغذائية الغنية بالألياف

فلا يحصل أغلب الأشخاص على ما يكفي من الألياف في نظامهم الغذائي.

أظهرت الدراسات أن المكملات الغذائية الغنية بالألياف المتاحة دون وصفة طبية، مثل السيلليوم (Metamucil و Konsyl وغيرهما) أو ميثيل السيلولوز (Citrucel)، يمكنها أن تقلل أعراض البواسير والنزف الناتج عنها.

إذا استخدمت المكملات الغذائية الغنية بالألياف، فاحرص على تناول ثمانية أكواب على الأقل من الماء أو السوائل الأخرى يوميًا وإلا فقد تسبب المكملات الغذائية الإمساك أو تزيد تفاقمه.

تجنب الإجهاد أثناء التبرز

يُشكل الإجهاد وحبس النفس أثناء محاولة التبرز ضغطًا أكبر على الأوردة في المستقيم السفلي.

مارس التمارين الرياضية

حافِظ على نشاطك للمساعدة على الوقاية من الإمساك وتخفيف الضغط عن الأوردة.

يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية على فقدان الوزن الزائد الذي قد يسبب الإصابة بالبواسير أو يؤدي إلى تفاقُمها .

تجنب الجلوس لفترات طويلة

يمكن أن يزيد الجلوس لفترات طويلة، خصوصًا على المرحاض، من الضغط الواقع على أوردة الشرج.