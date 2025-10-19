وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 19 أكتوبر، الإعلامية فيفيان الفقي، بعد صراع مع مرض السرطان.

ولم تكشف أسرة الإعلامية فيفيان الفقي، عن تفاصيل العزاء والجنازة حتى الآن.

عرفت فيفيان الفقي بأسلوبها الهادئ ومهنيتها العالية، وبعلاقتها القريبة من الجمهور الذي تابعها لسنوات عبر برامجها الثقافية والاجتماعية، التي قدمتها بروح راقية وإحساس صادق.

وعانت الإعلامية فيفيان الفقي في رحلتها مع مرض السرطان، وقد استغاثت الإعلامية بسمة وهبة بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، تطلب المساعدة لصديقتها فيفيان الفقي من خلال فيديو لها شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.