قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية
رئيس الوزراء يلتقى مالك أروجلو العالمية لبحث إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج
عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة
ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة
رشا عوني

تشهد حالة الطقس موجة حارة مفاجئة منذ صباح اليوم، حيث حذرت هيئة الأرصاد من الأحوال الجوية اليوم الأحد وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، لتصل إلى 40 درجة في بعض المحافظات. 

موجة حارة لمدة 72 ساعة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، محذّرة من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد لتقترب من 40 درجة مئوية، خاصة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين ولمدة 72 ساعة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من أشد موجة حارة منذ بداية العام.. عاجل - الوطن
ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة في أكتوبر

تشير التنبؤات الجوية إلى أن الطقس سيكون خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد وجنوب سيناء. أما السواحل الشمالية فستشهد طقسًا مائلًا للحرارة، في حين تكون الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس

وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال فترات الذروة، والالتزام بارتداء الملابس القطنية الخفيفة وشرب كميات كافية من المياه، خصوصًا في محافظات الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس ليلاً

ونوهت الأرصاد الجوية أنه خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدلًا في بدايته، ويميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة.

وحذّرت خرائط التنبؤ من تكون شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مشددة على أهمية توخي الحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعة حفاظًا على سلامة المواطنين.

طقس حارق.. الأرصاد تحذر من موجة حر الأربعاء ودرجات حرارة تلامس 42 مئوية
موعد انتهاء الموجة الحارة

زيادة سطوع الشمس

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال هذه الأيام تشهد إستقرار كبير فى الأحوال الجوية وأجواء خريفية مستقرة، خاصة لتأثرنا بإمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

أجواء شديدة الحرارة على الصعيد

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري اليوم من 29 إلى 30 درجة مئوية، ويعتبر أعلي من المعدل بحوالي درجة، ولكن تصل بالأقصر وأسوان من 37 إلى 38 درجة مئوية، موضحة ان الطقس نهارا ما بين مائل للحرارة إلى حار بالمحافظات الشمالية، أشد حرارة فى محافظات الصعيد.

موعد انتهاء الموجة الحارة درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا موعد فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

ترشيحاتنا

معنى النساء ناقصات عقل ودين

يجب فهمه في سياقه.. أستاذ حديث بالأزهر يوضح معنى النساء ناقصات عقل ودين

صلاة المرأة

ركعتان وقراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات للمتطهرة من الحيض .. هل تعدل أجر 60 شهيدا؟

«أحكام الضمان في الإسلام» محور مجالس دار الإفتاء بالمحافظات ضمن جهودها لنشر الوعي الديني الصحيح

أحكام الضمان في الإسلام.. محور مجالس دار الإفتاء بالمحافظات

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد