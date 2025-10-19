ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

تشهد حالة الطقس موجة حارة مفاجئة منذ صباح اليوم، حيث حذرت هيئة الأرصاد من الأحوال الجوية اليوم الأحد وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، لتصل إلى 40 درجة في بعض المحافظات.

موجة حارة لمدة 72 ساعة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، محذّرة من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد لتقترب من 40 درجة مئوية، خاصة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين ولمدة 72 ساعة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة في أكتوبر

تشير التنبؤات الجوية إلى أن الطقس سيكون خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد وجنوب سيناء. أما السواحل الشمالية فستشهد طقسًا مائلًا للحرارة، في حين تكون الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس

وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال فترات الذروة، والالتزام بارتداء الملابس القطنية الخفيفة وشرب كميات كافية من المياه، خصوصًا في محافظات الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس ليلاً

ونوهت الأرصاد الجوية أنه خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدلًا في بدايته، ويميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة.

وحذّرت خرائط التنبؤ من تكون شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مشددة على أهمية توخي الحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعة حفاظًا على سلامة المواطنين.

موعد انتهاء الموجة الحارة

زيادة سطوع الشمس

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال هذه الأيام تشهد إستقرار كبير فى الأحوال الجوية وأجواء خريفية مستقرة، خاصة لتأثرنا بإمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

أجواء شديدة الحرارة على الصعيد

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري اليوم من 29 إلى 30 درجة مئوية، ويعتبر أعلي من المعدل بحوالي درجة، ولكن تصل بالأقصر وأسوان من 37 إلى 38 درجة مئوية، موضحة ان الطقس نهارا ما بين مائل للحرارة إلى حار بالمحافظات الشمالية، أشد حرارة فى محافظات الصعيد.