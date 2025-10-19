تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - مروان عثمان - أيمن موكا - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بدلاء سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد سمير.