تكنولوجيا وسيارات

آبل تطلق AirPods Max 2 بهدوء.. صوت أفضل وترجمة فورية وسعر ثابت

احمد الشريف

كشفت منصة TechCrunch أن شركة آبل أعلنت بهدوء عن الجيل الثاني من سماعة الرأس عالية الفئة AirPods Max 2، كخليفة مباشرة للجيل الأول الذي ظهر لأول مرة في 2020. 

أوضحت المنصة أن السماعة الجديدة تُطرح بالسعر نفسه البالغ 549 دولارًا في الأسواق العالمية، مع فتح باب الحجز المسبق اعتبارًا من 25 مارس، وتوفرها رسميًا للمستخدمين مع بداية الشهر المقبل، بألوان منتصف الليل والضوء النجمي والبرتقالي والبنفسجي والأزرق.​

تحسينات كبيرة في إلغاء الضوضاء وشفافية الصوت

أعلنت آبل، بحسب TechCrunch، أن نظام إلغاء الضوضاء النشط في AirPods Max 2 أصبح أكثر فاعلية بما يصل إلى 1.5 مرة مقارنة بالجيل السابق، بفضل الاعتماد على شريحة الصوت H2 ومنظومة ميكروفونات مُحدَّثة. 

أوضحت الشركة أن ميزة Adaptive Audio تتيح للسماعة التبديل تلقائيًا بين مستويات إلغاء الضوضاء ووضع الشفافية، بحسب الضوضاء المحيطة بالمستخدم، لتقديم تجربة استماع مريحة دون الحاجة لتغيير الإعدادات يدويًا.

أكدت آبل أن وضع الشفافية أصبح "أقرب للطبيعي" بعد تطبيق خوارزمية معالجة إشارة رقمية جديدة، جرى تحسينها خصيصًا للعمل مع شريحة H2 ومصفوفة الميكروفونات في Max 2، بحيث يستطيع المستخدم سماع الأصوات من حوله بوضوح مع استمرار تشغيل المحتوى الصوتي في الخلفية.

ترجمة فورية وعزل أفضل للصوت أثناء المكالمات

أوضحت TechCrunch أن AirPods Max 2 تضيف ميزة جديدة هي Live Translation، تتيح للمستخدم الاستفادة من الترجمة الفورية في المحادثات وجهًا لوجه بين لغات مختلفة، عند إقران السماعة بأجهزة آبل المدعومة وخدمات الترجمة الخاصة بالشركة. 

أشارت المنصة إلى أن السماعة تدعم كذلك خاصية "عزل الصوت" أو Voice Isolation، التي تعتمد على ما تصفه آبل بـ"الصوت الحسابي المتقدم" لعزل صوت المستخدم في المكالمات وإبراز صوته فوق الضوضاء المحيطة في المكاتب أو الشوارع المزدحمة.

أكدت تقارير مكملة أن هذه المزايا تعتمد بكفاءة على قدرات شريحة H2 في معالجة الصوت في الوقت الفعلي، مع توظيف خوارزميات تعلم آلي لتحسين جودة الصوت في المكالمات وتقليل الضوضاء غير المرغوب فيها دون التشويش على طبقة صوت المستخدم.

مضخم جديد وصوت محيطي 

أشارت TechCrunch إلى أن آبل زوّدت AirPods Max 2 بمضخم جديد عالي النطاق الديناميكي (High Dynamic Range Amplifier)، تقول الشركة إنه يقدّم صوتًا أنظف مع مستويات أفضل من التفاصيل في الترددات المنخفضة والعالية.

أوضحت آبل أن تجربة الصوت المحيطي Spatial Audio شهدت بدورها تحسينات، تشمل تحديدًا أدق لمواضع الآلات والمؤثرات في المشهد الصوتي، مع استجابة أفضل في طبقة الجهير (Bass) ونطاق أكثر طبيعية في طبقات الوسط والحدّة.

أكدت تقارير من Macworld وYahoo Tech أن السماعة تدعم الآن تشغيل الصوت عالي الدقة (Lossless) حتى 24‑bit عند 48 كيلوهرتز عند توصيلها عبر كابل USB‑C المرفق، ما يسمح بالحصول على جودة صوت أعلى عند الاتصال بأجهزة تدعم هذا النمط من التشغيل، مقارنة بالاعتماد على البلوتوث فقط.

تصميم مألوف مع تحسينات داخلية 

أوضحت TechCrunch أن AirPods Max 2 تحتفظ إلى حد بعيد بنفس تصميم الجيل الأول من حيث الهيكل المعدني، ووسائد الأذن الكبيرة، وعصابة الرأس القماشية، مع استمرار الاعتماد على منفذ USB‑C الذي قدّمته آبل في تحديث 2024. 

أشارت المنصة إلى أن معظم التغييرات هذه المرة جاءت على مستوى المكوّنات الداخلية، بداية من الانتقال الكامل إلى شريحة H2 للصوت، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظام الميكروفونات وخوارزميات المعالجة، بدل إجراء تغيير جذري في الشكل الخارجي.

أكدت تقارير تحليلية أن آبل تراهن على هذه الترقية لتقديم سماعة رأس تحافظ على هوية AirPods Max المعروفة، لكنها تضيف طبقة جديدة من الذكاء في معالجة الصوت، وإلغاء الضوضاء، والترجمة الفورية، ما يضعها في موقع تنافسي أمام سماعات الرأس اللاسلكية الموجهة للفئة العليا في الأسواق العالمية.

