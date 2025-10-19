للحفاظ على لوحة القيادة في السيارة، قم بتنظيفها بانتظام بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة واستخدم منظفا مخصصا للسيارات، وتجنب أشعة الشمس المباشرة باستخدام غطاء أو مظلة.

إرشادات بسيطة للحفاظ على لوحة القيادة في السيارة

ويجب الحرص على الصيانة الدورية لسيارتك، خاصة فيما يتعلق بسوائلها وحالة الإطارات، وراجع دليل المالك لفهم معنى رموز التحذير واتخاذ الإجراءات المناسبة عند ظهورها.

استخدم واقي الشمس

استعمل عاكسا للزجاج الأمامي أو غطاءً مخصصا للوحة القيادة عند ركن السيارة، خاصة في فصل الصيف، لحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب تشقق البلاستيك والجلد.

اختر أماكن ركن مظللة

حاول ركن سيارتك في مكان مظلل، مثل مرآب أو تحت شجرة، لتقليل تعرضها المباشر لأشعة الشمس.

نظف وتهوية السيارة

اترك النوافذ مفتوحة قليلًا للسماح للهواء بالدوران وتبريد المقصورة الداخلية، ما يقلل من درجة الحرارة المرتفعة التي تؤثر على لوحة القيادة.

أزل الأتربة بانتظام

استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة أو منفاخ هواء لإزالة الغبار والأتربة من على لوحة القيادة، خاصة من الأماكن الضيقة التي يصعب الوصول إليها.

امسح بقطعة قماش مبللة

استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة بالماء والصابون لمسح الأسطح المصنوعة من البلاستيك أو الفينيل.

تجنب المنظفات القاسية

لا تستخدم منظفات قوية أو كيميائية قد تضر بالسطح، ويمكنك تحضير محلول منزلي بسيط باستخدام الماء الدافئ والخل الأبيض وصابون الأطباق وزيت الأطفال.

استخدم ملمعات مخصصة

للحفاظ على مظهر لامع وحماية طويلة الأمد، استخدم بخاخ واق من الأشعة فوق البنفسجية، والذي يمنح اللوحة مظهرا براقا ويحميها من التلف.

استفد من الفازلين

يمكنك وضع كمية قليلة من الفازلين أو زيوت خاصة على قطعة قماش ناعمة ثم مسحها على لوحة القيادة، ويفضل القيام بذلك ليلًا بعيد عن حرارة الشمس.

لا ترش المنظف مباشرة

لتفادي ترك بقع رش المنظف على قطعة قماش أولًا ثم امسح السطح، وتجنب رشه مباشرة على الشاشة أو الأجزاء الإلكترونية.

لا تستخدم أدوات خشنة

تجنب استخدام فرش خشنة أو أدوات حادة عند التنظيف، فقد تسبب خدوشا على السطح.

اختبر المنظف

قبل استخدام أي منتج جديد اختبره على منطقة غير ظاهرة من لوحة القيادة للتأكد من أنه لا يسبب أي ضرر.