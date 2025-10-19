قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
إقبال على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
إرشادات بسيطة للحفاظ على لوحة القيادة في السيارة

إرشادات بسيطة للحفاظ على لوحة القيادة في السيارة
إرشادات بسيطة للحفاظ على لوحة القيادة في السيارة
للحفاظ على لوحة القيادة في السيارة، قم بتنظيفها بانتظام بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة واستخدم منظفا مخصصا للسيارات، وتجنب أشعة الشمس المباشرة باستخدام غطاء أو مظلة.

ويجب الحرص على الصيانة الدورية لسيارتك، خاصة فيما يتعلق بسوائلها وحالة الإطارات، وراجع دليل المالك لفهم معنى رموز التحذير واتخاذ الإجراءات المناسبة عند ظهورها.

استخدم واقي الشمس

استعمل عاكسا للزجاج الأمامي أو غطاءً مخصصا للوحة القيادة عند ركن السيارة، خاصة في فصل الصيف، لحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب تشقق البلاستيك والجلد.

اختر أماكن ركن مظللة

حاول ركن سيارتك في مكان مظلل، مثل مرآب أو تحت شجرة، لتقليل تعرضها المباشر لأشعة الشمس.

نظف وتهوية السيارة

اترك النوافذ مفتوحة قليلًا للسماح للهواء بالدوران وتبريد المقصورة الداخلية، ما يقلل من درجة الحرارة المرتفعة التي تؤثر على لوحة القيادة.

أزل الأتربة بانتظام

استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة أو منفاخ هواء لإزالة الغبار والأتربة من على لوحة القيادة، خاصة من الأماكن الضيقة التي يصعب الوصول إليها.

امسح بقطعة قماش مبللة

استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة بالماء والصابون لمسح الأسطح المصنوعة من البلاستيك أو الفينيل.

تجنب المنظفات القاسية

لا تستخدم منظفات قوية أو كيميائية قد تضر بالسطح، ويمكنك تحضير محلول منزلي بسيط باستخدام الماء الدافئ والخل الأبيض وصابون الأطباق وزيت الأطفال.

استخدم ملمعات مخصصة

للحفاظ على مظهر لامع وحماية طويلة الأمد، استخدم بخاخ واق من الأشعة فوق البنفسجية، والذي يمنح اللوحة مظهرا براقا ويحميها من التلف.

استفد من الفازلين

يمكنك وضع كمية قليلة من الفازلين أو زيوت خاصة على قطعة قماش ناعمة ثم مسحها على لوحة القيادة، ويفضل القيام بذلك ليلًا بعيد عن حرارة الشمس.

لا ترش المنظف مباشرة

لتفادي ترك بقع رش المنظف على قطعة قماش أولًا ثم امسح السطح، وتجنب رشه مباشرة على الشاشة أو الأجزاء الإلكترونية.

لا تستخدم أدوات خشنة

تجنب استخدام فرش خشنة أو أدوات حادة عند التنظيف، فقد تسبب خدوشا على السطح.

اختبر المنظف

قبل استخدام أي منتج جديد اختبره على منطقة غير ظاهرة من لوحة القيادة للتأكد من أنه لا يسبب أي ضرر.

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

