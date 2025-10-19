قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات تويوتا كورولا 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

تويوتا كورولا موديل 2026

وجاءت تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: تويوتا كورولا موديل 2026، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ تويوتا كورولا موديل 2026

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها ESP، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

 أبعاد تويوتا كورولا موديل 2026

تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

محرك تويوتا كورولا موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة .

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2026

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها مرايات ضم كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف، وبها باور ستيرنج، وبها تكييف .

نبذة عن شركة تويوتا لصناعة السيارات

تويوتا هي شركة يابانية متعددة الجنسيات لصناعة السيارات، وتأسست كشركة مستقلة عام 1937، وبدأت كجزء من مصنع النسيج، وتطورت لتصبح أكبر مصنع سيارات في العالم.

وتشتهر تويوتا بإنتاج سيارات موثوقة وعملية من ضمنها، كورولا وكامري، وتتخذ الشركة من مدينة تويوتا في اليابان مقر لها، وتعرف عالميًا بنظامها الإنتاجي الذي يركز على الجودة والكفاءة.

كورولا كامري شركة يابانية مواصفات تويوتا كورولا تويوتا كورولا موديل 2026 كورولا موديل 2026 محرك تويوتا كورولا سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة

