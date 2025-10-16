قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب
بعد مقتل الغماري.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة الحوثيين مجددا
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شاهد| جيب جراند واجونير 2026 فيس ليفت

إبراهيم القادري

كشفت جيب شركة عن طرازها الجديد جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت، وتم دمج طرازي واجونير وجراند واجونير في سيارة واحدة بتصميم عصري وأقوى محرك في تاريخ الموديل.

جيب جراند واجونير 2026 فيس ليفت

التصميم الجديد تم استعراضه لأول مرة في الصيف الماضي، ويستعير الكثير من ملامحه من واجونير S الكهربائية.

مواصفات جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت

جيب جراند واجونير 2026 فيس ليفت

زودت سيارة جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت بالعديد من المميزات، من ضمنها واجهة أمامية حديثة بشبك مكون من سبع فتحات أفقية بإضاءة كاملة يمتد بصرياً إلى المصابيح الأمامية الجديدة، وبها فتحات تهوية بارزة يتوسطها مدخل هواء مركزي كبير تحيط به مصابيح نهارية على شكل حرف T، واستبدلت جيب شعار واجونير على غطاء المحرك بشعارها التقليدي.

جيب جراند واجونير 2026 فيس ليفت

بالاضافة إلى أن سيارة جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت بها، خلفية تضم مصابيح LED تمتد بعرض السيارة بالكامل، وتمت إزالة اللمسات الكرومية لصالح مظهر أكثر بساطة وأناقة، وبها عجلات جديدة مقاس 22 بوصه، وبها شاشة عرض أمامية جديدة توفر مجال رؤية أوسع بمرتين مقارنة بالجيل السابق.

ويوجد بـ سيارة جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت، شاشة لمس أكبر لنظام المعلومات الترفيهية مقاس 12 بوصه،

محرك جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس لفيت

تستمد سيارة جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 420 حصانا، وعزم دوران 635 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

جيب جراند واجونير 2026 فيس ليفت

ويوجد بـ سيارة جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت أيضا نظام هجين موسع المدى مشابه للنظام المستخدم في رام 1500 REV. 

وتضم بطارية سعة 92 كيلوواط/ساعة، بجانب محرك 6 سلندر سعة 3600 سي سي يعمل كمولد لتوليد الكهرباء.

جيب جراند واجونير 2026 فيس ليفت

وستقدم نسخة سيارة جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت الأقوى بقوة إجمالية تصل إلى 647 حصانا، وعزم دوران 840 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5 ثوانٍ، ويمكنها قطع مسافة 800 كم/ساعة.

جيب جراند واجونير موديل 2026 جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس لفيت مواصفات جيب جراند واجونير جراند واجونير موديل 2026 جيب جراند واجونير

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

اطعمة

لاتتجاهلها.. أطعمة تعالج أمراضا مزمنة

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة .. شاهد

المسالك البولية

اعرفها بسرعة.. اكتشف أعراض التهابات المسالك البولية

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

