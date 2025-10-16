شاهد| جيب جراند واجونير 2026 فيس ليفت

كشفت جيب شركة عن طرازها الجديد جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت، وتم دمج طرازي واجونير وجراند واجونير في سيارة واحدة بتصميم عصري وأقوى محرك في تاريخ الموديل.

جيب جراند واجونير 2026 فيس ليفت

التصميم الجديد تم استعراضه لأول مرة في الصيف الماضي، ويستعير الكثير من ملامحه من واجونير S الكهربائية.

مواصفات جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت

جيب جراند واجونير 2026 فيس ليفت

زودت سيارة جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت بالعديد من المميزات، من ضمنها واجهة أمامية حديثة بشبك مكون من سبع فتحات أفقية بإضاءة كاملة يمتد بصرياً إلى المصابيح الأمامية الجديدة، وبها فتحات تهوية بارزة يتوسطها مدخل هواء مركزي كبير تحيط به مصابيح نهارية على شكل حرف T، واستبدلت جيب شعار واجونير على غطاء المحرك بشعارها التقليدي.

جيب جراند واجونير 2026 فيس ليفت

بالاضافة إلى أن سيارة جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت بها، خلفية تضم مصابيح LED تمتد بعرض السيارة بالكامل، وتمت إزالة اللمسات الكرومية لصالح مظهر أكثر بساطة وأناقة، وبها عجلات جديدة مقاس 22 بوصه، وبها شاشة عرض أمامية جديدة توفر مجال رؤية أوسع بمرتين مقارنة بالجيل السابق.

ويوجد بـ سيارة جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت، شاشة لمس أكبر لنظام المعلومات الترفيهية مقاس 12 بوصه،

محرك جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس لفيت

تستمد سيارة جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 420 حصانا، وعزم دوران 635 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

جيب جراند واجونير 2026 فيس ليفت

ويوجد بـ سيارة جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت أيضا نظام هجين موسع المدى مشابه للنظام المستخدم في رام 1500 REV.

وتضم بطارية سعة 92 كيلوواط/ساعة، بجانب محرك 6 سلندر سعة 3600 سي سي يعمل كمولد لتوليد الكهرباء.

جيب جراند واجونير 2026 فيس ليفت

وستقدم نسخة سيارة جيب جراند واجونير موديل 2026 الفيس ليفت الأقوى بقوة إجمالية تصل إلى 647 حصانا، وعزم دوران 840 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5 ثوانٍ، ويمكنها قطع مسافة 800 كم/ساعة.