قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
صحة غزة: إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة حتى الأن 120 جثماناً
الداخلية تكشف تفاصيل سرقة حمولة سيارة سماد بالإسكندرية
60 ٪ .. استياء نائب وزير الصحة من زيادة الولادة القيصرية بمستشفيات الإسكندرية
ياسر جلال وخالد جلال وأحمد مراد يتسلمون كارنيه عضوية مجلس الشيوخ - صور
مد المهلة 6 أشهر زيادة.. الرسوم والأوراق المطلوبة للتصالح بمخالفات البناء
شاهد.. زيارة تفقدية لـ بيراميدز بـ ملاعب منافسات كأس الإنتركونتننتال بقطر
373 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي لهذا السبب ؟

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي
استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي
إبراهيم القادري

كشفت شركة شيفروليه وجي إم سي عن أطلاق عدد من الاستدعاءات وصل عددها إلي 4657 سيارة ترافرس وأكاديا من موديلات عام 2014 حتي عام 2017، من قبل وزارة التجارة السعودية.

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي لهذا السبب 

أهمية استدعاءات السيارات

وتعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في و الاستمتاع بـ سياراتهم آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي لهذا السبب 

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي، ترافرس وأكاديا من موديلات عام 2014 إلي عام 2017 .


سبب تلك الاستدعاءات

جاءه تلك الاستدعاءات بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، وقد يؤدي هذا الخلل إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما قد يتسبب في خطر الإصابة أو الوفاة.

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي لهذا السبب 

والجدير بالذكر ان الوزارة دعت مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً، ويمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .

تاريخ شركة شيفروليه في صناعة السيارات

تأسست شركة شيفروليه في 3 نوفمبر من عام 1911  في ديترويت، بـ ميشيجان، على يد ويليام دورانت ولويس شيفروليه، لتصبح لاحقًا النواة الأساسية لشركة جنرال موتورز (GM).

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي لهذا السبب 

وبعد فترة من النمو والنجاح، استحوذت جنرال موتورز بشكل رسمي على شيفروليه في 2 مايو من عام  1918، لتصبح العلامة التجارية الشعبية والأساسية للمجموعة، واشتهرت شيفروليه منذ بداياتها بإنتاج سيارات بأسعار معقولة وشعبية، وشهدت الشركة ابتكارات مستمرة عبر عقود من الزمن، وتوسعت لتشمل مجموعة واسعة من المركبات.

تاريخ شركة جي إم سي في صناعة السيارات

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي لهذا السبب 

تأسست جي إم سي كـ شركة رائدة في صناعة الشاحنات والمركبات التجارية في عام 1902 على يد الأخوين جرابوسكي، ثم استحوذت عليها جنرال موتورز في عام 1909، ومنذ ذلك الحين، تطورت الشركة لتصبح علامة تجارية أمريكية قوية تركز على الشاحنات، وسيارات الدفع الرباعي، والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتشتهر بتقديم مركبات قوية وموثوقة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط. 

شيفروليه جي إم سي ترافرس وزارة التجارة السعودية استدعاءات السيارات ضمان سلامة المستهلكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

ترشيحاتنا

أونروا

أونروا: يجب أن تقود الوكالة عملية الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

أرشيفية

غزة .. اللجنة المصرية بدأت تسوية الأراضي استعدادًا لنصب خيام للعائدين

صورة أرشيفية

غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد