استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي لهذا السبب ؟

كشفت شركة شيفروليه وجي إم سي عن أطلاق عدد من الاستدعاءات وصل عددها إلي 4657 سيارة ترافرس وأكاديا من موديلات عام 2014 حتي عام 2017، من قبل وزارة التجارة السعودية.

وتعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في و الاستمتاع بـ سياراتهم آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي، ترافرس وأكاديا من موديلات عام 2014 إلي عام 2017 .



جاءه تلك الاستدعاءات بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، وقد يؤدي هذا الخلل إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما قد يتسبب في خطر الإصابة أو الوفاة.

والجدير بالذكر ان الوزارة دعت مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً، ويمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .

تاريخ شركة شيفروليه في صناعة السيارات

تأسست شركة شيفروليه في 3 نوفمبر من عام 1911 في ديترويت، بـ ميشيجان، على يد ويليام دورانت ولويس شيفروليه، لتصبح لاحقًا النواة الأساسية لشركة جنرال موتورز (GM).

وبعد فترة من النمو والنجاح، استحوذت جنرال موتورز بشكل رسمي على شيفروليه في 2 مايو من عام 1918، لتصبح العلامة التجارية الشعبية والأساسية للمجموعة، واشتهرت شيفروليه منذ بداياتها بإنتاج سيارات بأسعار معقولة وشعبية، وشهدت الشركة ابتكارات مستمرة عبر عقود من الزمن، وتوسعت لتشمل مجموعة واسعة من المركبات.

تاريخ شركة جي إم سي في صناعة السيارات

تأسست جي إم سي كـ شركة رائدة في صناعة الشاحنات والمركبات التجارية في عام 1902 على يد الأخوين جرابوسكي، ثم استحوذت عليها جنرال موتورز في عام 1909، ومنذ ذلك الحين، تطورت الشركة لتصبح علامة تجارية أمريكية قوية تركز على الشاحنات، وسيارات الدفع الرباعي، والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتشتهر بتقديم مركبات قوية وموثوقة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.