للعناية بالمكونات الميكانيكية للسيارة، يجب عليك إجراء صيانة دورية منتظمة تشمل فحص السوائل، والإطارات، والبطارية، والمحرك، ونظام التبريد، ونظام الفرامل، بالاضافة إلي ان هذا النوع من الصيانة يساعد علي ضمان الأداء الأمثل للسيارة وتجنب الأعطال المفاجئة.

خطوات هامة للعناية بالمكونات الميكانيكية للسيارة

تغيير الزيت وفلتر الزيت

يجب تغيير الزيت بانتظام حسب الجدول الموصى به في دليل المالك، لأن الزيت النظيف يضمن تزييتا فعال للمحرك ويمنع ارتفاع درجة حرارته، وقد يختلف المعدل الموصى به حسب نوع الزيت وظروف القيادة.

استبدال فلتر الهواء

يساعد فلتر الهواء النظيف على دخول هواء نقي إلى المحرك، مما يحسن الأداء ويمنع دخول الأوساخ التي قد تسبب تلف داخليًا.

فحص وتغيير شمعات الإشعال

الشمعات التالفة يمكن أن تؤثر على أداء المحرك واستهلاك الوقود، وبالتالي يجب تغيرها باستمرار لضمان عم محرك السيارة بكفاءة .

سائل الراديتر

يجب التحقق من مستوى سائل التبريد بانتظام، خاصة قبل الرحلات الطويلة، وتأكد من تغيير السائل عند الحاجة، لأنه يمكن أن يؤدي نقص سائل التبريد إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك وتلفه.

سائل الفرامل

فحص مستوى السائل في الخزان بشكل دوري، لان انخفاض السائل قد يشير إلى وجود تسرب أو تآكل في وسادات الفرامل.

زيت ناقل الحركة

فحص مستوى الزيت بشكل دوري وتغييره وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، خصوصًا إذا لاحظت تحول لونه للون البني الداكن.

فحص أقراص الفرامل

تحقق من تآكل الوسادات والأقراص بانتظام واستبدلها إذا لزم الأمر، خاصة إذا لاحظت صوت صفير أو شعرت باهتزاز عند استخدام الفرامل.

فحص سائل الفرامل

تأكد من أن مستوى السائل ضمن النطاق الموصى به في الخزان.

اختبار نظام الفرامل

في حال أصبحت دواسة الفرامل صلبة بشكل تدريجي، قد يدل ذلك على أن نظام السيرفو يعمل بشكل جيد، أما إذا لاحظت أنها ناعمة أو غير مستجيبة، فقد يكون هناك مشكلة.

فحص ضغط الإطارات

تأكد من أن ضغط الإطارات مطابق للمستوى الموصى به من الشركة المصنعة، لأن الضغط غير المناسب يؤثر على استهلاك الوقود وتآكل الإطارات.