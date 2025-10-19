أسعار ومواصفات هوندا اكورد موديل 2026 في السوق السعودي

طرحت هوندا اليابانية العريقة سيارتها السيدان أكورد 2026 بخيارات متنوعة من المحركات، والقدرات التقنية داخل السوق السعودي للسيارات، وبعدد من الفئات هم LX وEX وEX-L، بالإضافة إلى اصدارات هجينة، وبأسعار تبدأ من 133,285 ريال.

محركات وأداء هوندا اكورد موديل 2026

تعتمد هوندا اكورد موديل 2026 محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، يولد قوة 194 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 260 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT يرسل القوة إلى العجلات الأمامية.

قدمت هوندا أيضًا نسخًا هجينة HEV Sport وHEV EX-L، مزودة بمحرك سعة 2.0 لتر مع وحدة كهربائية، بإجمالي قوة تصل إلى 204 حصان وعزم دوران يبلغ حتى 335 نيوتن متر، ما يمنح السيارة كفاءة استهلاك وقود تبلغ 24.9 كم/لتر، مقارنة بـ 17.3 كم/لتر في فئات البنزين.

أبعاد وتصميم هوندا اكورد موديل 2026

تجمع أكورد الجديدة بين الأناقة والانسيابية، ويظهر ذلك في أبعادها حيث يبلغ طول السيارة 4,971 مم، مع عرض 1,862 مم وارتفاع 1,449 مم، بينما تأتي بقاعدة عجلات بطول 2,830 مم، مع توفير مساحة صندوق خلفي تصل إلى 473 لترًا، وتتوفر السيارة بجنوط ألمنيوم أنيقة بقياس 17 أو 18 بوصة، مع مصابيح LED أمامية وخلفية بالكامل، ومرايا كهربائية قابلة للطي، وفتحة سقف بانورامية في الفئات الأعلى.

تجهيزات السيارة هوندا اكورد موديل 2026

تحتوي السيارة على شاشة وسطية تتوفر بحجم 7 بوصات في الفئات الأساسية، وتصل إلى 12.3 بوصة في الفئات الأعلى، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي، ، ونظام مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية.

وتتوفر شاشة عدادات رقمية 10.2 بوصة بشكل قياسي في جميع الفئات، وبنظام صوتي يتراوح بين 4 سماعات في الفئات الأساسية، و12 سماعة من Bose في فئات EX وما فوق، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهاتف الذكي

تم تجهيز أكورد 2026 بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل كاميرا خلفية، حساسات ركن، ونظام مراقبة النقطة العمياء المتوفر في الفئات الهجينة، كما أضافت هوندا كاميرا جانبية لرصد الزاوية اليمنى العمياء، إلى جانب الوسائد الهوائية وتقنيات المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع والثبات الالكتروني للفرامل.

أسعار أكورد 2026 في السوق السعودي

تأتي أسعار أكورد 2026 في السوق السعودي بقيمة تبدأ من 133,285 ريال سعودي للفئة LX، وتليها فئة EX بسعر 137,885 ريال، ثم EX-L بسعر 151,685 ريال.

أما الفئات الهجينة فتبدأ HEV Sport بسعر 148,120 ريال، وتصل إلى الفئة الأعلى HEV EX-L بسعر 160,885 ريال سعودي.