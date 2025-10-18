مواصفات هيونداي توسان 2025 في السوق السعودي.. وكم سعرها؟

تعزز هيونداي الكورية الجنوبية من تواجدها في السوق السعودي للسيارات، بعدد كبير من المركبات المتنوعة، سواء من الناحية التقنية، أو التجهيزات الفنية، أو من جانب التصميم الهيكلي، أبرزها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، منها الأيقونة الشهيرة توسان.

محرك وأداء السيارة هيونداي توسان

تأتي السيارة بخيارين من المحركات، المحرك الأول يعتمد على بنزين بسعة 2.0 لتر، ويولد قوة تصل إلى 156 حصانًا، مع معدل استهلاك وقود يبلغ حوالي 13.5 كيلومتر لكل لتر بنزين.



أما الخيار الثاني، فهو محرك بنزين تيربو بسعة 1.6 لتر، يولد قوة أعلى تصل إلى 180 حصانًا، مع استهلاك للوقود يصل إلى نحو 18.1 كيلومترًا لكل لتر بنزين.

هيونداي توسان

تجهيزات هيونداي توسان 2025

تأتي مقصورة السيارة هيونداي توسان بـ 5 مقاعد، وشاشة مركزية بحجم 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الذكية مثل أبل كار بلاي وأندويد أوتو، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية مخصصة للمقاعد الخلفية.

وتتوفر تجهيزات أخرى مثل الشاحن اللاسلكي للهواتف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام النوافذ الكهربائية، فضلًا عن عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم أثناء القيادة، كما تأتي السيارة مزودة بمرايا جانبية كهربائية.

هيونداي توسان

وفيما يخص السلامة، تقدم السيارة منظومة حماية متطورة تتضمن ست وسائد هوائية AIRBAGS، وتتكامل هذه التجهيزات مع أنظمة إلكترونية ترفع من مستوى الأمان على الطريق، مثل مساعد البقاء داخل المسار، والتنبيه عند الخروج منه، إلى جانب فرامل الطوارئ الذاتية التي تستجيب فور استشعار خطر الاصطدام.

هيونداي توسان

وتوفر السيارة حساسات أمامية وخلفية؛ لتسهيل الركن، وكاميرا خلفية تعزز من دقة الرؤية، إلى جانب مثبت السرعة، ونظام قفل مركزي، وإنذار مضاد للسرقة، وبصمة دخول السيارة دون استخدام المفتاح.

هيونداي توسان

أسعار السيارة هيونداي توسان 2025 في السعودية

تقدم السيارة هيونداي توسان 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 104,235 ريالا سعوديا للفئة الأساسية، بينما يصل إلى 151,385 ريالا للفئة الأعلى تجهيزًا.