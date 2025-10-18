قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعبة ترامب الخفية في حرب أوكرانيا.. هل يزود كييف بصواريخ "توماهوك"؟
الثقافة: تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس نفس الموعد سنويا يجسد تفوق الحضارة المصرية
واشنطن.. الإغلاق الحكومي يهدد بتسريح 80% من موظفي الأمن النووي بوزارة الطاقة
أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025
نادي نجيب: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب لهذا السبب
محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة
ليس مصريا.. تعليق عمرو أديب على حضور 3 ملايين مواطن مواد السيد البدوي
تعرض زوجة الشهيد عادل عبدالحميد لحادث سير بعد انضماها للقائمة الوطنية
عاوز تتشهر لوحدك .. سبب اتصال الرئيس مبارك بـ محمد صبحي
استشارية: المرأة تمر بعد الانفصال بحالة من الارتباك العاطفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات هيونداي توسان 2025 في السوق السعودي.. وكم سعرها؟

هيونداي توسان
هيونداي توسان
صبري طلبه

تعزز هيونداي الكورية الجنوبية من تواجدها في السوق السعودي للسيارات، بعدد كبير من المركبات المتنوعة، سواء من الناحية التقنية، أو التجهيزات الفنية، أو من جانب التصميم الهيكلي، أبرزها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، منها الأيقونة الشهيرة توسان.

محرك وأداء السيارة هيونداي توسان

تأتي السيارة بخيارين من المحركات، المحرك الأول يعتمد على بنزين بسعة 2.0 لتر، ويولد قوة تصل إلى 156 حصانًا، مع معدل استهلاك وقود يبلغ حوالي 13.5 كيلومتر لكل لتر بنزين.
 

أما الخيار الثاني، فهو محرك بنزين تيربو بسعة 1.6 لتر، يولد قوة أعلى تصل إلى 180 حصانًا، مع استهلاك للوقود يصل إلى نحو 18.1 كيلومترًا لكل لتر بنزين.

هيونداي توسان

تجهيزات هيونداي توسان 2025

تأتي مقصورة السيارة هيونداي توسان بـ 5 مقاعد، وشاشة مركزية بحجم 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الذكية مثل أبل كار بلاي وأندويد أوتو، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية مخصصة للمقاعد الخلفية.

وتتوفر تجهيزات أخرى مثل الشاحن اللاسلكي للهواتف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام النوافذ الكهربائية، فضلًا عن عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم أثناء القيادة، كما تأتي السيارة مزودة بمرايا جانبية كهربائية.

هيونداي توسان

وفيما يخص السلامة، تقدم السيارة منظومة حماية متطورة تتضمن ست وسائد هوائية AIRBAGS، وتتكامل هذه التجهيزات مع أنظمة إلكترونية ترفع من مستوى الأمان على الطريق، مثل مساعد البقاء داخل المسار، والتنبيه عند الخروج منه، إلى جانب فرامل الطوارئ الذاتية التي تستجيب فور استشعار خطر الاصطدام.

هيونداي توسان

وتوفر السيارة حساسات أمامية وخلفية؛ لتسهيل الركن، وكاميرا خلفية تعزز من دقة الرؤية، إلى جانب مثبت السرعة، ونظام قفل مركزي، وإنذار مضاد للسرقة، وبصمة دخول السيارة دون استخدام المفتاح.

هيونداي توسان

أسعار السيارة هيونداي توسان 2025 في السعودية

تقدم السيارة هيونداي توسان 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 104,235 ريالا سعوديا للفئة الأساسية، بينما يصل إلى 151,385 ريالا للفئة الأعلى تجهيزًا.

هيونداي توسان هيونداي توسان سعر هيونداي توسان أسعار هيونداي توسان أسعار هيونداي توسان في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

الهيئة الوطنية للانتخابات

استعلم عن لجنتك الانتخابية وموقعها من خلال موقع وتطبيق الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات

ترشيحاتنا

كأس العالم

أضعف منتخب في العالم يقترب من التأهل إلى كأس العالم 2026 .. كيف ذلك؟

عين الصحراء

أثارت حيرة العلماء.. ماذا تعرف عن عين الصحراء في موريتانيا؟

محمد صلاح في انتخابات الكاميرون

محمد صلاح يظهر كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون.. ما القصة؟

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد