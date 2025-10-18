نيفين وجيه: بعض السيدات تطلب الطلاق بعد وفاة والدها من أجل المعاش

أكدت نيفين وجيه عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن هناك بعض السيدات تقوم بالطلاق من زوجها، بعد وفاة والدها أو والدتها، وذلك من أجل الحصول على المعاش، وبعد ذلك يتم الزواج عرفي بين هذه السيدة وزوجها ووالد أولادها.

وأضافت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك بعض الرجال هي من تقترح الانفصال الرسمي، من أجل المعاش وهذا أمر كارثي.



وفي نفس السياق كشفت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن هناك جرائم بشعة تظهر خلال الفترة الأخيرة، منها قيام طفل بقتل زميله وتمزيق جثته ويلقيها قرب مول شهير في محافظة الإسماعيلية، أن هناك أسباب كثيرة تدفع هذا الطفل لفعل هذه الجرائم، منها انشغال الأسرة عن الأولاد، لفترات طويلة، وأن المعظم أصبح ملهي بالسوشيال ميديا.



ولفتت إلى أن المشكلات الأسرية بين الأب والأم تدفع الأبناء لارتكاب الجرائم، وأن الفترة الأخيرة أصبح بعض السيدات تتخلي عن الأبناء للأب من أجل الزواج بأخر، العيش بحرية.



وأشارت إلى أن ترك الأطفال على السوشيال ميديا دون راقبة ينتج عليها جرائم كثيرة، وأن أغلب الأسر عندما تجد الطفل ينفعل ويتحرك بكثره تعطي له الموبايل من أجد الهدوء، على الرغم من أن هذا الأمر كارثي.



