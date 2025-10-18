قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 23 عاما من الطلاق .. أسير فلسطيني يعيد الزواج من زوجته مرة ثانية
استشهاد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم للمنازل
ماجد الكدواني: كواليس «فيها إيه يعني» مختلفة ومليانة طاقة
الداخلية تكشف حقيقة تعدى بلطجى على بائع خضروات بالعياط
ترامب: زيلينسكي منفتح على الحوار من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
توك شو

هالة مكرم: الطفل أول المتضررين حال تفكيك الأسرة

قالت هالة مكرم المتخصصة في الشأن الأسري، إن أسباب ارتكاب الأطفال للجرائم يكون نابع من المشكلات الأسرية، فالطفل الذي يتربى في أسرة بها مشكلات بين الأب والأم يخرج للحياة متأثر، وقد يتسبب ذلك في ارتكابة للجرائم.

وأضافت  المتخصصة في الشأن الأسري، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الطفل يحدث له خلل حالة انفصال والده عن والدته، وبعد ذلك يتجه الطفل إلى السوشيال ميديا التي بها كوارث.

ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة أصبح الأطفال أصحاب الـ 14 سنة يرتكبون الجرائم البشعة، منها القتل، وأن الأسرة عندما تتفكك يكون الطفل هو أول المتضررين، ولذلك على كل أسرة معرفة ذلك.

