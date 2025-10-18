هالة مكرم: الطفل أول المتضررين حال تفكيك الأسرة

قالت هالة مكرم المتخصصة في الشأن الأسري، إن أسباب ارتكاب الأطفال للجرائم يكون نابع من المشكلات الأسرية، فالطفل الذي يتربى في أسرة بها مشكلات بين الأب والأم يخرج للحياة متأثر، وقد يتسبب ذلك في ارتكابة للجرائم.

وأضافت المتخصصة في الشأن الأسري، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الطفل يحدث له خلل حالة انفصال والده عن والدته، وبعد ذلك يتجه الطفل إلى السوشيال ميديا التي بها كوارث.

ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة أصبح الأطفال أصحاب الـ 14 سنة يرتكبون الجرائم البشعة، منها القتل، وأن الأسرة عندما تتفكك يكون الطفل هو أول المتضررين، ولذلك على كل أسرة معرفة ذلك.