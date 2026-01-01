قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تردد 32 مليون منتفع على العيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تردد 32 مليون منتفع على عيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية خلال عام 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفيات الهيئة أجرت 240 ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات، إلى جانب 1500 عملية طارئة، مما يعكس استجابة المنظومة للحالات الحرجة والتدخلات العاجلة.

وأضاف أن الهيئة أصدرت نحو 90 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بجهات متعاقدة، منها 27 قرارًا لزراعة الكبد و42 لزراعة الكلى، مع استحداث 30 خدمة علاجية جديدة في 11 مستشفى، تشمل جراحات الصدر والأطفال، الأشعة التداخلية، مناظير العمود الفقري والمخ والأعصاب، القساطر القلبية للأطفال، القساطر المخية والطرفية، جراحات الشبكية، وعلاج الألم وحقن جذور الأعصاب والمفاصل.

 إضافة العلاج بالموجات الكهرومغناطيسية

كما شهد العام إضافة العلاج بالموجات الكهرومغناطيسية والتصادمية المركزة والليزر بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب توسع خدمات تشخيص وعلاج الأورام، بما في ذلك حقن الأورام بالأشعة التداخلية، تقنيات العلاج الإشعاعي الجديدة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في تشخيص أورام الرئة والثدي.

ولفت "عبدالغفار " إلى إجراء 41 عملية دعامات مغطاة للشريان الأورطي البطني (EVAR)، و95 عملية استبدال الصمام الأورطي عبر القسطرة (TAVI)، مع مشاركة الهيئة في المبادرات الرئاسية وتحقيق مراكز متقدمة في القضاء على قوائم الانتظار والكشف عن فيروس سي لدى طلاب المدارس.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، استحداث 21 عيادة جديدة وتطوير 24 أخرى، وحصول مستشفيات (العاصمة الإدارية الجديدة، مركز أورام مدينة نصر، بنها، بهتيم) على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

وأضاف أن الهيئة أطلقت خدمة توصيل الدواء للمنازل في 5 عيادات، وأضافت 67 جهاز تنفس صناعي وحضانات، و100 سرير عناية مركزة، و100 جهاز تخدير، و40 ماكينة غسيل كلوي، و40 سرير عمليات، و4 مناظير للجهاز الهضمي والقنوات المرارية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

كما نفذت الهيئة برامج تدريبية لـ2500 طبيب، و300 صيدلي، و2000 ممرض وممرضة، لتعزيز مهارات العاملين ورفع كفاءة الخدمات.

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

