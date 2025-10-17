خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على رئيس حزب شعب مصر ونجله و11 آخرين، إثر مشاجرة نشبت داخل مقر الحزب بدائرة قسم شرطة الجيزة، بسبب خلافات مالية تتعلق بمبالغ حصل عليها رئيس الحزب من بعض الأعضاء مقابل ترشيحهم في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد بتلقي المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل مقر الحزب.

القبض على رئيس حزب شعب مصر

على الفور، انتقل الرائد محمد سمير، معاون المباحث، والقوة المرافقة إلى مكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة نشبت بين رئيس الحزب "أشرف. م" ونجله "مهند"، من جهة، وعدد من أعضاء الحزب من جهة أخرى، بينهم أساتذة جامعات وباحثون وموظفون بالمعاش.

وخلال الفحص، تبين أن الخلاف نشب بعد اتهام عدد من الأعضاء لرئيس الحزب ونجله بالحصول على مبالغ مالية تراوحت بين 30 و50 ألف جنيه من كل شخص، مقابل ترشيحهم على قوائم الحزب، إلا أنهما لم يقدما أوراقهم للجنة العليا للانتخابات، ما تسبب في نشوب مشادة تطورت إلى مشاجرة.

تم التحفظ على جميع الأطراف واقتيادهم إلى قسم شرطة الجيزة، وجارٍ استكمال التحريات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.