أخبار البلد

تفاصيل تخصيص 150 فداناً لإنشاء جامعة العاصمة وتغيير اسم حلوان| خاص

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
حسام الفقي

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أنه سيتم تدشين أول جامعة حكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت اسم "جامعة العاصمة" وتغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة "العاصمة".

وأضاف الدكتور السيد قنديل خلال تصريحاته لصيدي البلد، أنه جاري تخصيص مساحة حوالى 150 فدانا لإنشاء جامعة العاصمة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه تم اختيار جامعة حلوان لتكون أول جامعة حكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع تغيير اسمها لجامعة العاصمة، وذلك بهدف تقديم الخدمات الأساسية واللوجيستية للمواطنين قاطنى العاصمة الإدارية: مع تغيير اسم جامعة حلوان الكائنة فى عين حلوان لتصبح جامعة العاصمة فرع حلوان.

ويعد انجاز لجامعة حلوان لما تمتلكه من خبرات واسعة وتنوع فى الكليات والبرامج الدراسية.

