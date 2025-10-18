إمام عاشور يشكر الله بعد ذبح عجل

نشر إمام عاشور، صانع ألعاب الأهلي ومنتخب مصر، صورة عبر خاصية “الاستوري” على حسابه بموقع إنستجرام عقب قيامه بذبح عجل. وعلّق اللاعب على الصورة قائلاً: “هذا من فضل ربي”، في إشارة إلى الامتنان والشكر.

بروتوكول علاجي متكامل

على صعيد آخر، وضع الفريق الطبي المعالج لإمام عاشور برنامجًا علاجيًا شاملًا بالتنسيق مع طبيب الأهلي والاستشاري المتابع لحالته إضافة إلى طبيب التغذية، وذلك لضمان تعافٍ سريع وآمن بعد إصابته بفيروس A.

تحسن ملحوظ وزيادة في الوزن

أبدى الجهاز الطبي ارتياحه لتحسن حالة اللاعب بشكل واضح، خاصة بعد ملاحظة عدم فقدانه الوزن كما كان متوقعًا، بل على العكس زاد وزنه قليلًا، وهو ما اعتبروه مؤشرًا إيجابيًا سيساهم في تسريع عملية تجهيزه فور عودته إلى التدريبات.

تحاليل طبية لتحديد موعد العودة

من المقرر أن يخضع إمام عاشور لتحاليل طبية جديدة مطلع الأسبوع المقبل، بهدف تحديد الموعد المناسب لانتظامه في التدريبات الجماعية. ويُجري اللاعب هذه التحاليل بشكل دوري من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا لمتابعة تطور حالته الصحية.

العودة مرتبطة بالمؤشرات الطبية

أوضح الجهاز الطبي أن انتظام إمام عاشور في الملعب مشروط بعودة المؤشرات الخاصة بالفيروس لمعدلاتها الطبيعية، وبعد التأكد من ذلك سيتم نقله إلى برنامج بدني وتأهيلي استعدادًا للمشاركة الفنية تدريجيًا مع الفريق.

استعداد للتأهيل الفني والبدني

بمجرد استقرار حالته وفق التحاليل، سيبدأ اللاعب مرحلة التأهيل البدني والفني التي تم تجهيزها مسبقًا، على أن تتم مراقبته بدقة لضمان استعادة جاهزيته دون تعجل أو مضاعفات



