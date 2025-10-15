مهيب عبد الهادي: إمام عاشور يمر بحالة نفسية صعبة.. ونداء عاجل لإدارة الأهلي

وجّه الإعلامي مهيب عبد الهادي نداءً عاجلاً إلى إدارة النادي الأهلي، بشأن حالة لاعب الفريق الأول إمام عاشور، مؤكدًا أن اللاعب يمر بظروف نفسية صعبة في الفترة الحالية.

وقال مهيب عبد الهادي، في تصريحات تليفزيونية:

«في تحاليل جديدة لإمام عاشور الأسبوع الجاي، وبعدها هيتحدد موعد انتظامه في التدريبات وموقفه في الفترة المقبلة».



وأضاف: «زي ما قولت إمبارح، إمام مش هيلحق في الوقت الحالي، وده نداء إلى الأهلي، اللاعب حالته النفسية صعبة جدًا، والتعب اللي حصله مش بسيط، ودي معلومة مؤكدة بنسبة 100%».

وتابع: «إمام عاشور محتاج رعاية واهتمام من إدارة النادي، لأنه محبوب جدًا من جماهير الأهلي، والولد عنده طاقة إيجابية كبيرة، لكنه محتاج تعامل خاص واحتواء».

واستكمل مهيب: «إمام عاشور من أكتر اللاعبين اللي بيحبهم كابتن محمود الخطيب، لأنه شايف فيه مشروع نجم كبير، خصوصًا مع صغر سنه وأخلاقه الطيبة، لكنه في مفترق طرق ولازم يتعمله نظام واضح وناس تراعيه وتساعده».

واختتم: «الولد ده مشروع نجم كبير في مصر، بس محتاج اللي يحتويه ويدعمه نفسيًا عشان يرجع أقوى».