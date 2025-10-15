هل يمكن للعقارات أن تروي قصصًا؟ شراكة غير تقليدية مع مهرجان القاهرة

أعلنت cred عن رعايتها كشريك رئيسي للدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي سيقام من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

تأتي هذه الشراكة لتعكس رؤية الشركة في دعم الفنون والثقافة، وتعزيز مكانة المهرجان كواحد من أهم المحافل السينمائية الدولية، وهو الوحيد في المنطقة المُصنّف فئة "A" من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

تحت شعار "لكل قصة مكان"، تسلط الشركة الضوء على العلاقة بين التطوير العقاري وسرد القصص، حيث يمكن للإبداع المعماري أن يُلهم الحكايات تمامًا كما تفعل السينما. وأكد القائمون على المهرجان أهمية هذه الشراكة في دعم رسالته الثقافية الممتدة عبر 46 عامًا، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الفني والذوق العام.

تأتي هذه الرعاية ضمن استراتيجية الشركة التي تشمل دعم الفعاليات الثقافية والفنية، حيث سبق أن شاركت في مبادرات عدة لدعم المواهب الشابة ورعاية مهرجانات محلية.

تُعد الشركة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، برأس مال مدفوع 1.200 مليار جنيه، وتقدم مشروعات متكاملة في مجالات السكن والتجارة والإدارة، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في السوق المصرية.