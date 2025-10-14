خالد الغندور: تحسن حالة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس «A»

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن حالة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعد الإصابة التي تعرض لها بفيروس «A» والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات الأخيرة.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب خضع لأشعة وفحوصات طبية منذ يومين، وأكدت النتائج تحسن حالته بشكل كبير واقترابه من التعافي الكامل، حيث أصبح في مرحلة متقدمة من رحلة الشفاء.

وأشار الغندور إلى أن الجهاز الطبي للأهلي يتابع حالة إمام عاشور بشكل يومي، مع وضع برنامج خاص لاستعادة لياقته تدريجيًا فور عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.