أزمة إمام عاشور والتوأم.. مدرب منتخب مصر يكشف الحقيقة

كشف محمد عبدالواحد، المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، عن كواليس استبعاد إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي من قائمة المنتخب في فترة سابقة، موضحًا الأسباب الفنية والسلوكية وراء القرار.



وقال عبدالواحد، في تصريحات لبرنامج عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»:«كانت هناك مشكلة بسيطة حدثت في وقت سابق بين إمام عاشور والجهاز الفني، وتم التعامل معها في حينها».



وأضاف:«خلال تلك الفترة، لم يكن إمام عاشور في أفضل حالاته الفنية، ولم يكن تركيزه الكامل داخل الملعب، خاصة مع انشغاله ببعض الأمور خارج كرة القدم».

وأشار المدرب المساعد إلى أن مستوى اللاعب تحسن مؤخرًا بشكل واضح، مؤكدًا أنه أصبح أكثر التزامًا وتركيزًا، وقال: «إمام عاشور عنصر أساسي ومهم في المنتخب، وقد تحدث مع الكابتن إبراهيم حسن وقدم اعتذاره عما بدر منه في السابق».