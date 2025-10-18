أخبارأسوان| إنطلاق مهرجان تعامد الشمس.. إنتظام العمل بالتعريفة الجديدة.. إغلاق مطاعم وضبط أغذية فاسدة

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 18/10/2025.

فقد شهد اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، إنطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس ، والتى تستمر خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى من داخل السوق السياحى بمدينة أسوان.

عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود ، قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجارى تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد ، فضلاً عن مركبات التوك توك داخل المحافظة وبين المراكز.

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة ومتابعة الحملة التفتيشية المكبرة التى تم تنفيذها داخل منطقة السوق السياحى القديم ، والشوارع الجانبية الملحقة به ، وقد أسفرت جهود الحملة التى قامت بالمرور على محلات الجزارة وثلاجات اللحوم المجمدة والمطاعم والأسماك عن ضبط 250 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمى منها 180 كجم دهون بقرى ، و 25 كجم لحوم مفرومة ، و 20 كجم دواجن ، و 25 كجم مصنعات لحوم .

فى ضوء المتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الدولة عقب إقرار التعريفة الجديدة لخطوط السير الناتجة عن زيادة أسعار الوقود وقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بها .

وفى متابعة ميدانية من محافظة أسوان لإنتظام عمل مواقف السيرفيس والإلتزام بالتعريفة الجديدة قام المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بتفقد مواقف السيرفيس الداخلية والخارجية ، والتأكد من إنتظام العمل بمحطات الوقود .

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته العاجلة إلى اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالإشراف الميدانى الكامل، ومتابعة جهود فرق الصيانة الفنية التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمقاولون العرب للتعامل السريع مع العطل الفنى الذى تعرض له الكابل الرئيسى المغذى لمحطات الصرف الصحى بمشروع الحل العاجل بطريق العلاقى والذى يضم 5 محطات رئيسية.



طالب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بالمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود للرقابة الميدانية من أجل التأكد الكامل من إلتزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعى والسرفيس عقب تحريك أسعار المواد البترولية بواسطة لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية .



