نادي نجيب: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب لهذا السبب
محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة
ليس مصريا.. تعليق عمرو أديب على حضور 3 ملايين مواطن مواد السيد البدوي
تعرض زوجة الشهيد عادل عبدالحميد لحادث سير بعد انضماها للقائمة الوطنية
عاوز تتشهر لوحدك .. سبب اتصال الرئيس مبارك بـ محمد صبحي
استشارية: المرأة تمر بعد الانفصال بحالة من الارتباك العاطفي
أخبارأسوان| إنطلاق مهرجان تعامد الشمس.. إنتظام العمل بالتعريفة الجديدة.. إغلاق مطاعم وضبط أغذية فاسدة
دعاء الثلث الأخير من الليل.. 30 دعوة تجلب لك الخير كله وقت الاستجابة
مصطفى بكري: اللي مش شايف اللي بيحصل في البلد يروح يكشف ويلبس نضارة
عمرو أديب يكشف رد وزارة التموين بشأن حقيقة تخفيض حجم زجاجة الزيت
حمدي رزق: مصر تعرضت لحملة إلكترونية استخباراتية بسبب معبر رفح.. فيديو
محافظات

أخبارأسوان| إنطلاق مهرجان تعامد الشمس.. إنتظام العمل بالتعريفة الجديدة.. إغلاق مطاعم وضبط أغذية فاسدة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 18/10/2025.

فقد شهد اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، إنطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس ، والتى تستمر خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى من داخل السوق السياحى بمدينة أسوان. 

فى أسوان .. فعاليات فنية متنوعة بمهرجان تعامد الشمس..شاهد

عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود ، قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجارى تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد ، فضلاً عن مركبات التوك توك داخل المحافظة وبين المراكز.

التعريفة الجديدة في أسوان عقب زيادة المنتجات البترولية

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة ومتابعة الحملة التفتيشية المكبرة التى تم تنفيذها داخل منطقة السوق السياحى القديم ، والشوارع الجانبية الملحقة به ، وقد أسفرت جهود الحملة التى قامت بالمرور على محلات الجزارة وثلاجات اللحوم المجمدة والمطاعم والأسماك عن ضبط 250 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمى منها 180 كجم دهون بقرى ، و 25 كجم لحوم مفرومة ، و 20 كجم دواجن ، و 25 كجم مصنعات لحوم .

إغلاق 8منشآت تجارية لضبط 250 كجم أغذية فاسدة في أسوان

فى ضوء المتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الدولة عقب إقرار التعريفة الجديدة لخطوط السير الناتجة عن زيادة أسعار الوقود وقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بها .

وفى متابعة ميدانية من محافظة أسوان لإنتظام عمل مواقف السيرفيس والإلتزام بالتعريفة الجديدة قام المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بتفقد مواقف السيرفيس الداخلية والخارجية ، والتأكد من إنتظام العمل بمحطات الوقود  .

فى أسوان..إنتظام السيرفيس ومحطات الوقود والإلتزام بالتعريفة الجديدة

جهود متنوعة 

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته العاجلة إلى اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالإشراف الميدانى الكامل، ومتابعة جهود فرق الصيانة الفنية التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمقاولون العرب للتعامل السريع مع العطل الفنى الذى تعرض له الكابل الرئيسى المغذى لمحطات الصرف الصحى بمشروع الحل العاجل بطريق العلاقى والذى يضم 5 محطات رئيسية.


تحرك فوري لإصلاح عطل فني بمحطات الصرف الصحي بالعلاقي في أسوان

طالب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بالمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود للرقابة الميدانية من أجل التأكد الكامل من إلتزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعى والسرفيس عقب تحريك أسعار المواد البترولية بواسطة لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية .


أسوان .. تشديد الرقابة لضبط تعريفة الركوب الجديدة

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

