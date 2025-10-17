تحرك فوري لإصلاح عطل فني بمحطات الصرف الصحي بالعلاقي في أسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته العاجلة إلى اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالإشراف الميدانى الكامل، ومتابعة جهود فرق الصيانة الفنية التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمقاولون العرب للتعامل السريع مع العطل الفنى الذى تعرض له الكابل الرئيسى المغذى لمحطات الصرف الصحى بمشروع الحل العاجل بطريق العلاقى والذى يضم 5 محطات رئيسية.

ويأتى ذلك فى ظل المتابعة المستمرة والتفاعل الفورى مع أى طوارئ لضمان تشغيل واستقرار الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين .

ولفت إلى أن هذا العطل جاء نتيجة نشوب حريق محدود فى كميات من الهيش فى المحيطة المجاورة الكابل مما استدعى التدخل العاجل من الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث تم تنفيذ خطة طوارئ محكمة تمثلت فى استمرار رفع كميات الصرف من محطة 40 ألف م2 وضخها على حوضين للتخزين تمهيداً لاستخدامها فى رى الغابات الشجرية بالعلاقى بما يحقق الإستفادة البيئية المستدامة من المياه المعالجة.

جهود متنوعة

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أنه تم تشغيل المحطات فوراً باستخدام المولدات الكهربائية الاحتياطية لضمان استمرار العمل دون توقف ، تزامناً مع قيام فرق الصيانة المتخصصة بإصلاح الكابل الرئيسى فى وقت قياسى مما ساهم فى احتواء الموقف بشكل احترافى دون حدوث أى تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين أو توقف لمنظومة الصرف الصحى بالمنطقة ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت التعامل مع أى مخلفات أو هيش أو غيره بجوار المناطق والمواقع الحيوية بشكل مستمر من خلال رفعها وإزالتها أولاً بأول .

وأشاد بجهود جميع فرق العمل المشاركة، وهو ما يعكس جاهزية أجهزة المحافظة للتعامل الفورى مع أى طوارئ بأساليب مبتكرة وسرعة استجابة عالية فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحرك الميدانى الفاعل لضمان استمرار تشغيل المرافق والخدمات الأساسية على الوجه الأكمل.