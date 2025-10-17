قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب خطأ طبي.. القصة الكاملة لوفاة ربة منزل في أسوان بعد ولادتها بأيام
شيخ الأزهر يعزي وزير الداخلية في وفاة السيدة الكريمة والدة زوجته
الخطيب: شركات الأهلي دعمت الاستقرار المالي للنادى
المشاط: مصر لديها تجارب رائدة في مبادلة الديون لخلق شراكات تمويلية فعّالة
نداء عاجل من حركة حماس إلى كل الوسطاء || تفاصيل
الصحة العالمية: 90% من المستشفيات والمراكز الصحية في غزة تعرضت للدمار
فيلمان دفعة واحدة.. انتعاشة سينمائية لـ هنا شيحة
محافظة الإسكندرية تعلن أرقام غرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين
برلمانية: الحكومة تحمي المواطن من تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميًا
نصر: رفع سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 225 جنيهًا والتجاري إلى 450 جنيهًا
المستشفيات التعليمية تنظم أسبوع التوعية والتعليم بسرطان الثدي 2025
السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على الوجه القبلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إغلاق 8منشآت تجارية لضبط 250كجم أغذية فاسدة في أسوان

جانب من الجولة
جانب من الجولة
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة ومتابعة الحملة التفتيشية المكبرة التى تم تنفيذها داخل منطقة السوق السياحى القديم ، والشوارع الجانبية الملحقة به بمشاركة أعضاء لجنة الإصحاح البيئى المختصة بجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى ، وإدارة تراخيص المحال العامة وشرطة المرافق ، وقد أسفرت جهود الحملة التى قامت بالمرور على محلات الجزارة وثلاجات اللحوم المجمدة والمطاعم والأسماك عن ضبط 250 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمى منها 180 كجم دهون بقرى ، و 25 كجم لحوم مفرومة ، و 20 كجم دواجن ، و 25 كجم مصنعات لحوم .

وتم إغلاق المطاعم التى تم ضبط هذه الأغذية الفاسدة بها بإجمالى 8 منشآت تجارية منها 5 مطاعم ، وتم الإعلام بالطريقة الآمنة لهذه المضبوطات ، مع ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل 16 محل ، وتم مصادرتها ، مع التحفظ على المضبوطات ، لحين صدور قرار النيابة العامة ، كما تم بالتوازى تحرير  11 محضر آخر لإعدام مواد غذائية لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وفى نفس الوقت تم توفيق أوضاع بعض المحلات الأخرى .

حملات تفتيشية

يأتى إستكمالاً لسلسلة الجهود التى تبذلها أجهزة المحافظة لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى ، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وأشار اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه فى ظل الحملات المتتالية التى يتم تنفيذها داخل الأسواق والمحلات والمطاعم المختلفة فقد تم رصد إلتزام العديد منها بالقواعد والإشتراطات الصحية .

وأشاد المحافظ بهذه النماذج التى تحرص على إتباع الضوابط الهادفة لعرض وبيع المنتجات من السلع والمواد الغذائية ذات الصلاحية والجودة العالية المطابقة للمواصفات الصحية مما يبث بدوره الطمأنينة فى حصول جمهور المواطنين من المستهلكين عليها فى أمان لسلامتها للإستهلاك الآدمى ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أصحاب المحلات والمطاعم والأنشطة التجارية الغير ملتزمين حيث يتم الإغلاق الفورى والتشميع لها ، وتوقيع الغرامات عليها .

أسوان محافظة أسوان أخبار محافظة أسوان

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

هانيبعل القذافي

تعجيزبة.. دفاع هنيبعل القذافي يعلق على إخلاء سبيله مقابل11مليون دولار

باكستان

أول تعليق من باكستان على هجوم طالبان ضد أراضيها

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة 57 من الملاحق الدبلوماسيين خلال تواجدهم بالهند

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

