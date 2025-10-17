إغلاق 8منشآت تجارية لضبط 250كجم أغذية فاسدة في أسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة ومتابعة الحملة التفتيشية المكبرة التى تم تنفيذها داخل منطقة السوق السياحى القديم ، والشوارع الجانبية الملحقة به بمشاركة أعضاء لجنة الإصحاح البيئى المختصة بجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى ، وإدارة تراخيص المحال العامة وشرطة المرافق ، وقد أسفرت جهود الحملة التى قامت بالمرور على محلات الجزارة وثلاجات اللحوم المجمدة والمطاعم والأسماك عن ضبط 250 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمى منها 180 كجم دهون بقرى ، و 25 كجم لحوم مفرومة ، و 20 كجم دواجن ، و 25 كجم مصنعات لحوم .

وتم إغلاق المطاعم التى تم ضبط هذه الأغذية الفاسدة بها بإجمالى 8 منشآت تجارية منها 5 مطاعم ، وتم الإعلام بالطريقة الآمنة لهذه المضبوطات ، مع ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل 16 محل ، وتم مصادرتها ، مع التحفظ على المضبوطات ، لحين صدور قرار النيابة العامة ، كما تم بالتوازى تحرير 11 محضر آخر لإعدام مواد غذائية لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وفى نفس الوقت تم توفيق أوضاع بعض المحلات الأخرى .

حملات تفتيشية

يأتى إستكمالاً لسلسلة الجهود التى تبذلها أجهزة المحافظة لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى ، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وأشار اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه فى ظل الحملات المتتالية التى يتم تنفيذها داخل الأسواق والمحلات والمطاعم المختلفة فقد تم رصد إلتزام العديد منها بالقواعد والإشتراطات الصحية .

وأشاد المحافظ بهذه النماذج التى تحرص على إتباع الضوابط الهادفة لعرض وبيع المنتجات من السلع والمواد الغذائية ذات الصلاحية والجودة العالية المطابقة للمواصفات الصحية مما يبث بدوره الطمأنينة فى حصول جمهور المواطنين من المستهلكين عليها فى أمان لسلامتها للإستهلاك الآدمى ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أصحاب المحلات والمطاعم والأنشطة التجارية الغير ملتزمين حيث يتم الإغلاق الفورى والتشميع لها ، وتوقيع الغرامات عليها .