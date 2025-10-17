قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الجمعة 17-10-2025

الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

نستعرض أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة أسوان اليوم الجمعة الموافق : 17 /10 /2025.

أسعار الخضراوات:

تتراوح أسعار الطماطم للكيلو 15 و 25 جنيهًا للكيلو على حسب جودتها.

كيلو البطاطا 10 جنيهات.

الجزر 15 جنيهًا.

البطاطس 10 جنيهات للكيلو.

الخيار 15 جنيهًا.

الملوخية سعرها 10 جنيهات.

البامية الزيرو بـ 50 جنيها. 

وتراوح سعر البصل 12.5 جنيه للكيلو للنوعين الأبيض والأحمر.

والباذنجان 10 جنيهات.

والباذنجان الأبيض الحشو بـ 15 جنيهًا.

والفلفل الأخضر 20 جنيهًا.

والفلفل الشطة بـ15 جنيهًا.

والفلفل الألوان 50 جنيهًا.

والكوسة الحشو بـ 20 جنيهًا.

والثوم البلدى 130 جنيها.

والليمون 30 جنيهًا. 

والبنجر 10 جنيهاً.

أسعار الفاكهة:

سعر كيلو البلح البارحى من 50جنيهًا.

والبلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره مابين 20 و25 جنيهًا.

وسعر كيلو الجوافة 20 جنيهًا.

والعنب 35 جنيهًا.

والتفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ100جنيه للكيلو.

والكنتالوب السكري 40 جنيهًا للكيلو.

والموز البلدي 25 جنيهًا للكيلو.

والمانجو 50 جنيهاً.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضروات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

