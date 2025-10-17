قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فى أسوان..إنتظام السيرفيس ومحطات الوقود والإلتزام بالتعريفة الجديدة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

فى ضوء المتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الدولة عقب إقرار التعريفة الجديدة لخطوط السير الناتجة عن زيادة أسعار الوقود وقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بها .

وفى متابعة ميدانية من محافظة أسوان لإنتظام عمل مواقف السيرفيس والإلتزام بالتعريفة الجديدة قام المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بتفقد مواقف السيرفيس الداخلية والخارجية ، والتأكد من إنتظام العمل بمحطات الوقود ، وذلك برفقة اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، ومديرى المواقف والمرور .

وخلال جولته نقل نائب المحافظ توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالتعامل الفورى والحاسم مع أى محاولات لفرض زيادات غير قانونية فى تعريفة الركوب ، مؤكداً على أن المحافظة لن تتهاون فى تطبيق الإجراءات الرادعة ضد المخالفين حمايةً لحقوق المواطنين، وضماناً لإستقرار منظومة النقل الداخلى والخارجى .

التعريفة الجديدة

وأشار المهندس عمرو لاشين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تقوم إدارة المواقف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتركيب بنارات وإستيكرات توضيحية بجميع مواقف السيرفيس والنقل الجماعى ، إلى جانب ملصقات واضحة على السيارات تتضمن خطوط السير والأجرة المقررة رسمياً وفقاً للزيادات الجديدة بما يضمن الشفافية الكاملة ويمنع أى تلاعب من قبل السائقين .

ولفت إلى أن التعريفة الجديدة تم إقرارها بما يحقق التوازن بين مصالح الركاب والسائقين دون الإضرار بأى طرف على الأخر  حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة 10% لخطوط السير الداخلية ، و 15% للخطوط الخارجية ، وتم التنسيق مع محافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر وسوهاج والقاهرة للعمل وفق نفس القيم المحددة لضمان توحيد الأسعار وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات ، ويتم بشكل مستمر المرور المتواصل لضبط المنظومة ومنع أى تجاوزات ، لأن الهدف الرئيسى هو الحفاظ على إستقرار الشارع الأسوانى .

فيما قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجارى تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد ، فضلاً عن مركبات التوك توك  داخل المحافظة وبين المراكز ، مشدداً على المسئولين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس ، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق للوقوف على توافر السلع وعدم إستغلال بعض التجار لزيادة أسعارها.

