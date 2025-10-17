قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فى أسوان .. فعاليات فنية متنوعة بمهرجان تعامد الشمس..شاهد

مهرجان تعامد الشمس
مهرجان تعامد الشمس
محمد عبد الفتاح

شهد اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، إنطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس ، والتى تستمر خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى من داخل السوق السياحى بمدينة أسوان. 

حيث رافقهما المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والمهندس حمدى سطوحى مدير عام صندوق التنمية الثقافية. 

وسط لحظات مبهجة إمتلأت بالأغانى التراثية والرقصات الشعبية التى جسدت روح مصر عبر العصور قدمتها 8 فرق للفنون الشعبية ، وهى أسوان والأقصر وملوى وسوهاج وكفر الشيخ وبورسعيد والعريش والأنفوشى.

وتم تقديم عروض فنية متنوعة ورقصات تراثية تعبر عن الهوية الثقافية لكل محافظة مما لاقى تفاعل جماهيرى من الأهالى والأفواج السياحية والزوار المصريين والأجانب الذين احتشدوا لمتابعة الفعاليات فى السوق السياحى. 

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال  على أن مهرجان تعامد الشمس يعد أحد أهم الفعاليات السياحية والثقافية التى تبرز عبقرية الإنسان المصرى القديم ، وتجسد التلاحم بين الحضارة والتاريخ والثقافة ، ولاسيما أن هذا الحدث الفريد يؤكد على مكانة أسوان التاريخية .

تعامد الشمس

 

وأوضح بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى إهتمام ملحوظ بتطوير وتنشيط السياحة الثقافية ، وهو ما تقوم بتنفيذه  وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة بما ينعكس على إثراء الحركة الفنية بالمحافظة ، وتعزيز الوعى بالهوية المصرية الأصيلة. 

وقدم المحافظ الشكر لكافة الفرق المشاركة والجهات التنظيمية لما يقدموه من جهود متميزة لإخراج المهرجان بصورة حضارية مشرفة تليق بقيمة أسوان السياحية على خريطة العالم. 

وتجدر الإشارة إلى أنه تتواصل فعاليات المهرجان خلال أيامه المقبلة على مسارح قصور الثقافة بأسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو، حيث تقدم فرق الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية أمام الجماهير والسائحين. 

كما تختتم الفعاليات فى ليلة تعامد الشمس داخل معبد رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل عقب عرض الصوت والضوء ، لتنتقل بعدها الفقرات الفنية إلى منطقة السوق السياحى بأسوان على مسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وسط أجواء احتفالية مميزة قبل وأثناء وبعد حدوث الظاهرة الفلكية الفريدة فجر يوم 22 أكتوبر ، فى مشهد عالمى يعكس عظمة الحضارة المصرية وتفردها.

