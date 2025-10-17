بسبب خطأ طبي.. القصة الكاملة لوفاة ربة منزل في أسوان بعد ولادتها بأيام

واقعة إنسانية شهدتها أسوان، تمثلت فى وفاة ربة منزل تبلغ من العمر 23 عام بعد أيام قليلة من ولادتها بإحدى المستشفيات الخاصة نتيجة وجود خطأ طبى خلال إجراء عملية الولادة مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها فى وقت لاحق.

وعن تفاصيل هذه الواقعة أشارت أسرة المتوفاة بأنها أم لطفلين إحداهما حديث الولادة ، والآخر يبلغ من العمر عام ونصف ، وكانت بصحة جيدة قبل الولادة ، وأن ما حدث جاء نتيجة إهمال طبى خلال العملية تسبب فى قطع بالرحم مما أدى إلى نزيف داخلى وتدهور حالتها بشكل سريع، على حد قولهم.

خطأ طبى

وأضافوا بأنهم فوجئوا بتدهور حالتها بعد الولادة مباشرة ، وظهرت عليها أعراض انتفاخ شديد ولون أزرق في الجسم ، ولم يتم التعامل مع الحالة بالشكل الطبي المناسب في الوقت المطلوب.

وطالبت الأسرة الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومراجعة كل الإجراءات الطبية التي تمت خلال الولادة وبعدها، ومحاسبة المتسبب في الحادث .