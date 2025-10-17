قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيللي كريم وحنان مطاوع وصناع فيلم "عيد ميلاد سعيد" يحتفلون بعرضه بمهرجان الجونة
ما المطلوب لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. وكم متوسط التكلفة؟
رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان .. تشديد الرقابة لضبط تعريفة الركوب الجديدة

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

طالب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بالمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود للرقابة الميدانية من أجل التأكد الكامل من إلتزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعى والسرفيس عقب تحريك أسعار المواد البترولية بواسطة لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية .

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين المحليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتفاعل اللحظى مع الشكاوى الواردة من المواطنين فى حالة عدم إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتى تم إعتمادها بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الإجتماعى للركاب والسائقين فى وقت واحد ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة. 

جهود متنوعة 

ووجه محافظ أسوان مديرى التموين والمرور والمواقف ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وإسطوانات الغاز والإلتزام بالسعر الرسمى الذى تم إقراره .

وكلف محافظ أسوان بأن يتم بالتوازى المرور على المجمعات الإستهلاكية والمحلات ومختلف الأنشطة التجارية داخل الأسواق للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الغذائية والأساسية ، وتوفيرها بالكميات المناسبة. 

وفى هذا الإطار قام السكرتير العام المساعد اللواء رماح السيد بالمرور على عدد من مواقف السيرفيس ومحطات الوقود بمركز نصر النوبة برفقة محمد عبد العزيز رئيس المدينة. 

كما قام المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بالمرور على محطات تمويل السيارات ومستوعات أسطوانات البوتاجاز للتأكد من العمل بإنتظام والبيع بالأسعار الجديدة ، ولم يتم رصد أى مخالفات قانونية أو شكاوى المواطنين ، وفى نفس السياق قام رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وجارى المتابعة على مدار الساعة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

ترشيحاتنا

ميس حمدان

ميس حمدان تتألق بإطلالة جريئة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

مي سليم

بفستان أسود أنيق.. مي سليم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي 2025

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

بالصور

ميس حمدان تتألق بإطلالة جريئة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بفستان أسود أنيق.. مي سليم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي 2025

مي سليم
مي سليم
مي سليم

تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟

دراسة تحذر: وسائل التواصل الاجتماعي حتى في الاستخدام المحدود تُضعف القدرات الإدراكية للأطفال

انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي
انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي
انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد