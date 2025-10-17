أسوان .. تشديد الرقابة لضبط تعريفة الركوب الجديدة

طالب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بالمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود للرقابة الميدانية من أجل التأكد الكامل من إلتزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعى والسرفيس عقب تحريك أسعار المواد البترولية بواسطة لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية .

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين المحليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتفاعل اللحظى مع الشكاوى الواردة من المواطنين فى حالة عدم إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتى تم إعتمادها بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الإجتماعى للركاب والسائقين فى وقت واحد ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

جهود متنوعة

ووجه محافظ أسوان مديرى التموين والمرور والمواقف ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وإسطوانات الغاز والإلتزام بالسعر الرسمى الذى تم إقراره .

وكلف محافظ أسوان بأن يتم بالتوازى المرور على المجمعات الإستهلاكية والمحلات ومختلف الأنشطة التجارية داخل الأسواق للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الغذائية والأساسية ، وتوفيرها بالكميات المناسبة.

وفى هذا الإطار قام السكرتير العام المساعد اللواء رماح السيد بالمرور على عدد من مواقف السيرفيس ومحطات الوقود بمركز نصر النوبة برفقة محمد عبد العزيز رئيس المدينة.

كما قام المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بالمرور على محطات تمويل السيارات ومستوعات أسطوانات البوتاجاز للتأكد من العمل بإنتظام والبيع بالأسعار الجديدة ، ولم يتم رصد أى مخالفات قانونية أو شكاوى المواطنين ، وفى نفس السياق قام رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وجارى المتابعة على مدار الساعة .