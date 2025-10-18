قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تطالب بإزالة القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن
خسرت كتير.. عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين لهذا السبب
التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي
زاهي حواس: توت عنخ آمون سيُعرض بالكامل لأول مرة في التاريخ
مقتـ.ل شخص تدخل لفض مشاجرة مع ابنه في الباجور بالمنوفية
أكبر جزيرة في العالم تتحرك ببطء نحو الشمال.. ما السبب؟
أمال ماهر تشعل احتفالات حماة وطن بورسعيد بذكرى انتصارات اكتوبر| شاهد
فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس للمرأة 2025
السكتة الدماغية والخرف.. ماذا يحدث عند الإكثار من المشروبات الغازية؟
هل يجوز أداء ركعتي سنة الفجر بعد الانتهاء من الصلاة؟.. الأزهر يجيب
استشارية تربوية: وجود الأب في حياة الطفل ركيزة أساسية لبناء الثقة والشعور بالأمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

يحتضن ملعب “الاتحاد” عصر اليوم السبت مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وإيفرتون ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26. 

وتأتي المباراة في توقيت مهم للفريقين، في ظل تقارب النقاط ورغبة كل منهما في التقدم بجدول الترتيب.

وضعية الفريقين في جدول الدوري

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وفي رصيده 13 نقطة جعلته في المركز الخامس، بعد أداء متذبذب في بعض الجولات السابقة. في المقابل، يقدم إيفرتون بداية جيدة هذا الموسم حيث يمتلك 11 نقطة ويحتل المركز الثامن، ما يضفي طابعًا تنافسيًا على المواجهة.

عودة عمر مرموش إلى تدريبات السيتي
 

كشف المدرب بيب جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، عن مستجدات هامة تخص الفريق، أبرزها عودة الدولي المصري عمر مرموش إلى التدريبات الجماعية. وأوضح جوارديولا أن اللاعب بات قريبًا من التواجد في المباريات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمنح الفريق دفعة هجومية جديدة.
 

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام إيفرتون

استقر الجهاز الفني لمانشستر سيتي على التشكيل الأساسي للمباراة، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، تيجاني ريندرز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

مواجهة بطموحات مختلفة

يسعى مانشستر سيتي لاستعادة نغمة الانتصارات والاقتراب من صدارة الدوري، خصوصًا وأن الفارق النقطي ما زال قابلاً للتعويض في الجولات المقبلة. في المقابل، يطمح إيفرتون للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقفه وتؤكد قوته هذا الموسم تحت قيادة فنية تسعى لصناعة مفاجآت أمام الكبار


 

مانشيستر سيتى عمر مرموش الدورى الانجليزى ايفرتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

الهيئة الوطنية للانتخابات

استعلم عن لجنتك الانتخابية وموقعها من خلال موقع وتطبيق الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات

الممشى السياحي بأكتوبر

إحالة مستشار سابق قتل طليقته بالرصاص في الممشى السياحي بأكتوبر للجنايات

ترشيحاتنا

وزارة السياحة والآثار تشارك في مهرجان الجونة

السياحة والآثار تشارك في رعاية فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي

الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها

اجتماع مجمع كهنة إيبارشية أسوان بحضور الأنبا بيشوي | صور

هالة زايد وزيرة الصحة السابقة

وفاة والدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد