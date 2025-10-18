تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يحتضن ملعب “الاتحاد” عصر اليوم السبت مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وإيفرتون ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

وتأتي المباراة في توقيت مهم للفريقين، في ظل تقارب النقاط ورغبة كل منهما في التقدم بجدول الترتيب.

وضعية الفريقين في جدول الدوري

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وفي رصيده 13 نقطة جعلته في المركز الخامس، بعد أداء متذبذب في بعض الجولات السابقة. في المقابل، يقدم إيفرتون بداية جيدة هذا الموسم حيث يمتلك 11 نقطة ويحتل المركز الثامن، ما يضفي طابعًا تنافسيًا على المواجهة.

عودة عمر مرموش إلى تدريبات السيتي



كشف المدرب بيب جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، عن مستجدات هامة تخص الفريق، أبرزها عودة الدولي المصري عمر مرموش إلى التدريبات الجماعية. وأوضح جوارديولا أن اللاعب بات قريبًا من التواجد في المباريات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمنح الفريق دفعة هجومية جديدة.



التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام إيفرتون

استقر الجهاز الفني لمانشستر سيتي على التشكيل الأساسي للمباراة، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، تيجاني ريندرز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

مواجهة بطموحات مختلفة

يسعى مانشستر سيتي لاستعادة نغمة الانتصارات والاقتراب من صدارة الدوري، خصوصًا وأن الفارق النقطي ما زال قابلاً للتعويض في الجولات المقبلة. في المقابل، يطمح إيفرتون للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقفه وتؤكد قوته هذا الموسم تحت قيادة فنية تسعى لصناعة مفاجآت أمام الكبار



